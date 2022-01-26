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AI演繹武術舞蹈肢體 機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022台灣燈會在高雄」平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供

「2022台灣燈會在高雄」推出極具視覺震撼的平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」，2月1日至28日在愛河灣主場棧伍庫展出。由半導體封測大廠「日月光集團」與展演創意團隊「FREES」跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音！

高雄市政府文化局表示，「2022台灣燈會在高雄」以防疫為優先考量，運用智慧科技升級燈會防疫措施，採取燈會碼實名制預約看展。民眾可事先以手機上燈會智慧防疫平台註冊燈會碼https://pms.tw-light.tw/TVLanternWeb/MainGate.html，便可進行燈會平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」的預約。2月1日起每天上午10點到晚間22點，以20分鐘為一個場次，一面控制人流與一面落實實名制，利用燈會智慧防疫平台預約，方便、安全、省時，讓民眾落實防疫、安心看展。

文化局指出，這是場由機械手臂擔任主角的無人展演藝術，機械手臂沒有生命，卻可以運用人類智慧，創造更多的可能。地科技大廠日月光集團提供24支六軸機械手臂，技術團隊開創智慧科技與藝術創意。工程師們搭配藝術策劃團隊，透過程式撰寫將藝術創作的想像，轉換成程式語言控制機械手臂0秒差呈現，讓生產線自動化工業設備成為展演主角，上演猶如千手觀音般的奇幻聲光秀。

展演創意團隊「FREES」表示，策畫靈感來自於《星際大戰》Star Wars中的世界觀，象徵絕地能量的光劍Lightsaber，由可編程旋轉的LED燈管以DMX訊號遠端控制，結合音樂與搭配燈光的色彩變化，透過六軸機械手臂的迴旋、起伏，營造彷彿真人揮舞著光劍的動態效果，呈現多層次的視覺畫面。

展演音樂總監柯智豪曾獲金曲獎及金鐘獎，創造力涵括劇場、戲曲、電視、電影、專輯及演唱會等領域。這次以台灣民俗技藝裡知名的戰鼓音樂為元素，創作出結合科技、電音、傳統技藝文化的「光劍擊鼓」，將機械的動感與光劍的能量發揮到淋漓盡致。

「2022台灣燈會在高雄」平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」震撼平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供
「2022台灣燈會在高雄」震撼平行展，「千手光劍」機械手臂光之展演。圖／高雄市文化局提供

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