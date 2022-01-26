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高捷岡山路竹延伸線2階段動工 116年通車到南路竹

中央社 / 高雄26日電

高捷岡山路竹延伸線分2階段工程施工，第2階段部分工程今天動工。高雄市長陳其邁表示，岡山路竹延伸線的RK2岡山農工站到RK6南路竹站，一定要在民國116年前完工。

高雄捷運岡山路竹延伸線分2階段施工，第1階段從紅線南岡山站延伸至岡山火車站的工程已動工興建，第2階段則再分為2A1、2A2及2B共3項工程施工。

2A1為RK2岡山農工站到RK6南路竹站的橋梁工程，2A2則為RK2站到RK6站的車站建築工程，另2B是RK7路竹站及RK8大湖站工程。捷運局今天舉行2A1工程動工典禮，宣告岡山路竹延伸線進入第2階段施工。

陳其邁致詞表示，岡山路竹延伸線不只貫通南部半導體S廊帶，也串連北高雄生活圈，他已要求RK2站到RK6站一定要在116年完工，只能提早、不能延後，加快捷運興建腳步。

陳其邁並指，捷運建設經費，除有中央支持外，市府也組成捷運財務小組，透過捷運紅、橘線及新捷運路網聯合開發，挹注財源到捷運建設基金。另捷運周邊生活設施、公共服務也要完善，如興建運動中心、青年宅、社宅等，照顧不同族群。

捷運局接受中央社記者訪問表示，2A1橋梁工程今天動工後，後續會進行2A2的RK2至RK6站的車站設計、興建，另2B工程的RK7站、RK8站正在環評中。

捷運 岡山 陳其邁

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