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春節出遊停車苦 高市8大景點免費停車資訊報你知

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局在2月1日（初一）至5日（初五）開放8大景點周邊空間，供民眾免費停車。圖／高市交通局提供
高市交通局在2月1日（初一）至5日（初五）開放8大景點周邊空間，供民眾免費停車。圖／高市交通局提供

農曆春節將至，今年共有9天連假，因應各大景點車潮，高市交通局在2月1日（初一）至5日（初五）早上8點至晚上9點，開放鼓山南壽山、旗津風車公園、大樹舊鐵橋、旗山老街、美濃紙傘文化村、六龜市區和寶來溫泉區和內門南海紫竹寺等8處景點周邊校園、區公所等臨時免費停車空間。

詳細景點周邊免費停車資訊：

1.鼓山區南壽山：高市壽山國中30格小型車格位

2.旗津區風車公園：高市旗津國中50格、旗津區公所48格

3.大樹區大樹舊鐵橋：高市大樹國中40格小型車格位、大樹舊鐵橋棒球場北側草地150格小型車格位、中華紙漿股份有限公司久堂廠40格小型車格位、大樹區綜合體育館30格小型車格位

4.旗山區旗山老街周邊：高市旗山國中50格小型車格位

5.美濃區原鄉緣紙傘文化村：高市美濃國中50格小型車格位、美濃區公所50格小型車格位

6.六龜區市區周邊：高市六龜高中14格小型車格位、六龜區公所20格小型車格位

7.六龜區寶來溫泉區：高市寶來國中40格小型車格位

8.內門區南海紫竹寺：內門區公所20格小型車格位

交通局表示，春節期間民眾多選擇各大景點出遊，屆時可能湧現車潮所衍生疏運問題，交通局已協調各景點周邊可作為臨時停車空間的處所，民眾可以免費入場停放。為因應疫情將採實聯制開放車輛入場停放，現場需依人員指揮停放，並注意開放時間，在晚上9點前離場。

交通局呼籲，民眾可以多搭乘公共運輸前往各景點，下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規畫，方便行程安排，也可透過高雄市即時交通資訊網、高雄市政府官方LINE及春節交通服務專線（07-2291533），掌握即時路況資訊。

六龜 美濃 內門

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