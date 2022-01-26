高捷岡山路竹延伸線二階動土 陳其邁：116年通車至RK6

高雄軌道工程今年四線齊發，今天高捷岡山路竹延伸線二階土建工程動土典禮，力拚116年底前RK2至RK6完工通車。高雄市長陳其邁致詞表示，自己的皮繃很緊，全台都在談捷運，但高雄卯足全力、速度最快，自己上任後也成立捷運財政小組，超前部署盤點聯開案，挹注財源蓋捷運。

陳其邁說，捷運紅線RK2到RK6目前已要開始動工，RK線延伸後北高將從蛋殼變蛋清，再從蛋清變為蛋白、蛋黃，發展指日可待。陳其邁今也下軍狀令，要求捷運局拿出拼命本事，一定要如期如質完工，「市長掛保證116年完工，只能提早不能往後。」

紅線往南的小港林園線也在審查中，國發會已通過黃線綜合規畫，現進入行政院核定階段，年底就要動工。陳其邁表示，RK線總經費200億，市府要自籌100億，「這麼多錢錢怎麼來？市府已超前部署著手聯合開發案，高雄的都市計畫也會配合TOD進行調整。

捷運局表示，捷運紅線從小港機場至未來的林園、岡山、路竹，這是高雄產業經濟、地方發展的主動脈，串連重要產業聚落，包括路科、岡山本洲工業區、橋頭科學園區，和台積電半導體園區、楠梓產業園區、臨海工業區等。RK線沿線將有三大都市計畫，有RK8的湖內都計、RK6和RK7的路竹都計、RK1至RK3的岡山都計等。