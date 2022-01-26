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高雄市抽查年節食品139件 1知名餐廳菜單標示違規

中央社 / 高雄26日電

高市衛生局近日抽查年節食品共112家業者、139件，結果有2件巴西蘑菇檢出重金屬「鎘」超標、1件蘿蔔農藥殘留不符規定；抽查4家年菜餐廳，有1家菜單標示違反規範遭開罰。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，因應農曆春節到來，針對高雄市食品販售業（包含超市、量販店、年貨大街及果菜市場等）、食品製造業及知名年菜餐廳業者，執行第2波年節食品抽驗。

衛生局說明，這次稽查及標示查核共112家，抽驗年節應景食品139件，含生鮮肉品100件、肉類加工製品15件、新鮮蔬果12件、即食年菜4件、菇類3件、休閒食品3件、水產品2件；檢驗項目包括動物用藥、農藥、衛生標準、重金屬、著色劑、真菌毒素等項。

衛生局表示，檢驗結果共有2件巴西蘑菇檢出重金屬「鎘」含量超標、1件蘿蔔檢出農藥殘留，以及1件「原味復刻辣橄欖」標示含有食用黃色色素5號卻未檢出，不符規範。

衛生局表示，已要求店家將違規產品下架，外縣市生產之產品也已移請來源供應商轄管衛生局依法辦理；若未限期改正、複查仍不合格，將可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬到300萬元罰鍰。

此外，衛生局也稽查高雄市4家年菜餐廳業者的作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，2家作業環境初查合格、2家經限期改正複查合格；並有知名年菜餐廳萬豪酒店皇豪中餐廳因菜單標示違反食品安全衛生管理法，遭開罰4萬元。

衛生局 年菜 高雄市

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