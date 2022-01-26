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高雄荔枝椿象提早報到 農業局籲農友快防治

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄農業局表示，今年節氣提早，高雄已發現荔枝椿象現蹤。圖／高市農業局提供
高雄農業局表示，今年節氣提早，高雄已發現荔枝椿象現蹤。圖／高市農業局提供

往年荔枝椿象都在 2月中旬活動，但高雄現在就有荔枝椿象現蹤，24日並已產下第一批卵，高雄市農業局提醒農友提前防治。

高雄市農業局表示，前一波寒流剛過，荔枝花苞悄悄探頭，但荔枝椿象也聞香而來。目前田間荔枝椿象甚至已產下第一批卵，農業局呼籲農友即刻進行藥劑防治，別錯過防治時機。

農業局表示，荔枝椿象是龍眼、荔枝重要害蟲，會吸食花穗嫩葉，造成落花及落果。荔枝椿象一年一世代，冬季會冬眠，1月過後隨氣溫回升而甦醒，開始聚集交尾繁殖。

專家表示，因荔枝椿象冬眠過後營養耗盡，這段時間相對容易防治，建議農友把握防治時機。高市農業局研判今年荔枝開花正常且農曆新年較早，因此荔枝椿象隨節氣提早報到，但農友噴藥防治時，宜錯開蜂箱，以勉毒害蜜蜂。高屏地區荔枝椿象共同防治時期，荔枝自元月17日至2月18日，龍眼自2月7日起至3月4日。

荔枝椿象 高雄市 蜜蜂

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