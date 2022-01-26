春節遊墾丁國家森林遊樂區 電動接駁車銅板價輕鬆遊

屏東墾丁國家森林遊樂區是台灣首座熱帶植物林，豐富的林相和自然奇景，是墾丁的人氣景點，因園區範圍廣大，對行動不便的遊客，體力是一大負荷；屏東林區管理處貼心在春節期間安排3台5至7人座環保電動接駁車服務遊客，行駛路線以遊客中心為起點，終點為觀海樓廣場，銅板價就能享受不同的森林體驗。

墾丁森林遊樂區面積75公頃，海拔高度約200至300公尺，區內遍佈怪異的珊瑚礁岩，奇異天成，林相及風景優美；現有植物千餘種，著名景點包括觀海樓、花榭、望海台、墾丁海灘、珊瑚礁群、石筍寶穴、仙洞、一線天、棲猿崖、迷宮林、第一峽、垂榕谷、銀龍洞。

屏東林管處說，考量墾丁森林遊樂區範圍廣大，由入口進入後經遊客中心到觀海樓廣場，全長約2公里，來回需2至3小時，為讓遊客能更輕鬆舒適走訪園區內更多的景點，特別選在農曆春節期間2月1日至6日（除夕休園），讓電動接駁車加入服務遊客的行列，特別是行動不便者。

林管處說，行駛路線由遊客中心(搭乘等候處)至觀海樓廣場(回程等候處)， .搭乘時間為上午9點至下午4點，每半小時1班次；每人單趟20元，遊客可至遊客中心櫃台購買乘車券，並依指定班次時間搭乘，時間到即發車，逾期車票作廢，發車前該班次尚有空位，開放逾時車票遞補搭乘，因座位有限，也請遊客讓位需要的行動不便者。