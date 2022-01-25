年節前採買高峰 高市本周安排百場市場稽查

高雄港出現疫情群聚感染，已有市場出現染疫者足跡，加上近日進入年貨採買高峰期，高市經發局派員今起加強市場宣導防疫，在餐飲業者部分，也會跨局處聯合稽查。經發局指出，今天起至周五規畫百場稽查，過年期間增加至160場，稽查重點放在戴口罩、實聯制、量體溫、手部消毒及禁止試吃等項目，勸導不聽裁罰3千元至1萬5千元。

市長陳其邁在防疫會議重申落實防疫稽查，經發局長廖泰翔今率隊到鼓山第一市場宣導防疫規定並稽查。廖泰翔說，經發局在過年前會增加百場以上稽查場次，過年期間也不會鬆懈；另開始跨局處對餐飲做聯合稽查，若勸導未改善禁止內用。

廖泰翔指出，嚴加稽查未能配合戴口罩或提供試吃等違反防疫規定情況，可依「傳染病防治法」裁處3千元至1萬5千元，屢勸不聽可連續裁罰。