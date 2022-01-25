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高市府與勞動部春安聯檢中油林園廠 6項缺失開罰15萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局與勞動部職安署春安聯檢中油林園廠，發現6項缺失開罰15萬元。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局與勞動部職安署春安聯檢中油林園廠，發現6項缺失開罰15萬元。圖／高雄市勞工局提供

高雄市副市長羅達生與勞動部次長陳明仁今天率勞工局、勞動部職安署，前往中油公司林園廠實施春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項，發現林園廠部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查等6項缺失，依法裁罰15萬元。

羅達生表示，石化工廠因存有大量可燃、高壓、高溫或有毒的化學物質，再加上近期維修、清潔等臨時性及動態性作業增加，人員與機具設備進出使用頻繁，相對也提高發生災害風險，稍有不慎即可能造成嚴重損失，不僅企業受創，也影響附近社區及環境安全。今天督檢結果，顯示中油公司在安全管理上的細節仍有待加強改進，市府已加強酒駕取締、加重處分，希望業者也應落實門禁、防疫管制，並鼓勵所有的勞工踴躍完整並追加施打疫苗，提高自我安全防護，防堵病毒入侵。

羅達生提醒業者，應加強工作場所與作業的安全巡檢，尤其要針對高風險的維修、動火等作業，落實人員作業安全管制，農曆春節即將到來，也要確實宣導預防酒駕，並加強防疫衛生管理，上班全程配戴口罩、勤洗手、保持安全距離。

勞工局長周登春表示，中油是國營企業，理應作為其他民營企業的表率，應以更高規格、嚴謹的標準來建置安全措施，實施自主管理，希望能再加強推動落實整體的製程安全管理制度，確實掌握各項危害化學品的成分、特性、製程的流量、壓力、溫度、操作安全上限、下限等資料，並確保化學設備的監控、警報、傳輸與連鎖安全設施正常運作，且應落實員工教育訓練與承攬安全管理及高風險作業管制，保障勞工安全及健康。

高雄市勞工局與勞動部職安署春安聯檢中油林園廠，發現6項缺失開罰15萬元。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局與勞動部職安署春安聯檢中油林園廠，發現6項缺失開罰15萬元。圖／高雄市勞工局提供

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