衛武營周遭停車格集體消失？ 交通局：燈會需求暫塗銷

台灣燈會有龐大停車需求，高雄市交通局塗銷鳳山青年路、議會路、國泰路及愛河海邊路452個汽車停車格，引發民意反彈。議員建議盤點閒置公有地設臨時停車場，或以接駁車方式減少擾民程度。市府交通局表示，將協調鳳山行政中心釋出平面停車場供民眾使用。

2月1日起，台灣燈會將以雙主場方式登場，衛武營周遭道路燈桿張貼通告，預告居民配合燈會進行場地布置及管制措施，陸續塗銷國泰路及青年路等地汽車停車格，國軍高雄總醫院前的中正路一段也不能停車。

交通局說明，燈會期間將有大量車流行經衛武營附近道路，鳳山青年路一段、三多、國泰、南京、中正一路等地暫時取消378格汽車格、173格機車格，議會路汽車格改設機車格，提供8千格車位，另在愛河畔海邊路74格汽車格暫時改機車格， 3月1日後將陸續恢復原狀。

鳳山區議員黃捷、李雅靜服務處都有湧入抗議電話。居民抱怨，因為燈會導致停車不便，要走更遠才能停車；也有人質疑浪費錢，跨年夜目睹鹽埕區公園附近停車格被塗銷，活動結束又全部畫回來。

黃捷說，燈會管制長達一個月，會造成鄰近居民不便，她建議交通局在鄰近閒置空間多增設停車格，並盤點周遭替代停車空間給居民知道。李雅靜說，期待燈會帶給庶民經濟收益，但現在已經造成不便，應盤點周遭閒置公有地設置臨時停車場，並以接駁車接駁民眾往返，盡量以不擾民方式辦燈會。