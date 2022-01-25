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衛武營周遭停車格集體消失？ 交通局：燈會需求暫塗銷

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
施工人員在衛武營捷運站附近的中正一路設立燈會期間禁止臨停的告示牌。記者徐白櫻／攝影
施工人員在衛武營捷運站附近的中正一路設立燈會期間禁止臨停的告示牌。記者徐白櫻／攝影

台灣燈會有龐大停車需求，高雄市交通局塗銷鳳山青年路、議會路、國泰路及愛河海邊路452個汽車停車格，引發民意反彈。議員建議盤點閒置公有地設臨時停車場，或以接駁車方式減少擾民程度。市府交通局表示，將協調鳳山行政中心釋出平面停車場供民眾使用。

2月1日起，台灣燈會將以雙主場方式登場，衛武營周遭道路燈桿張貼通告，預告居民配合燈會進行場地布置及管制措施，陸續塗銷國泰路及青年路等地汽車停車格，國軍高雄總醫院前的中正路一段也不能停車。

交通局說明，燈會期間將有大量車流行經衛武營附近道路，鳳山青年路一段、三多、國泰、南京、中正一路等地暫時取消378格汽車格、173格機車格，議會路汽車格改設機車格，提供8千格車位，另在愛河畔海邊路74格汽車格暫時改機車格， 3月1日後將陸續恢復原狀。

鳳山區議員黃捷、李雅靜服務處都有湧入抗議電話。居民抱怨，因為燈會導致停車不便，要走更遠才能停車；也有人質疑浪費錢，跨年夜目睹鹽埕區公園附近停車格被塗銷，活動結束又全部畫回來。

黃捷說，燈會管制長達一個月，會造成鄰近居民不便，她建議交通局在鄰近閒置空間多增設停車格，並盤點周遭替代停車空間給居民知道。李雅靜說，期待燈會帶給庶民經濟收益，但現在已經造成不便，應盤點周遭閒置公有地設置臨時停車場，並以接駁車接駁民眾往返，盡量以不擾民方式辦燈會。

市議員林智鴻說，塗銷路邊車格雖帶來衝擊，卻也是鼓勵大家多使用大眾運輸的改變習慣契機，找車位可提升智慧化方法，交通局有開發「高雄好停車」App，可鎖定路外停車場，搜尋想到達地點，App會顯示停車場資訊和剩餘車格。林也說，市府最近利用深夜施工重新刨鋪鳳山區國泰路等，改善人行道空間，並拆除衛武營老舊圍牆，鳳山區市容煥然一新。

配合2022台灣燈會在高雄，國泰路鄰近衛武營都會公園的汽車停車格遭塗銷，要暫時變成紅線區不能停車。記者徐白櫻／攝影
配合2022台灣燈會在高雄，國泰路鄰近衛武營都會公園的汽車停車格遭塗銷，要暫時變成紅線區不能停車。記者徐白櫻／攝影
高市交通局張貼通告，提醒民眾要配合燈會，要把汽車格變為機車停車格。記者徐白櫻／攝影
高市交通局張貼通告，提醒民眾要配合燈會，要把汽車格變為機車停車格。記者徐白櫻／攝影
施工人員在衛武營捷運站附近的中正一路設立燈會期間禁止臨停的告示牌。記者徐白櫻／攝影
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停車場 高雄市 衛武營

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