金門縣民陳情4筆土地遭軍方佔用 楊鎮浯會勘協助解決

金門縣議會議員楊永立接獲縣民楊文號陳情軍方在其所有寧湖二劃測段第1436、1444、1495、1507等4筆地號土地上設有作戰工事，佔用其土地，讓他無法耕作，請求補償，金門縣長楊鎮浯今天也到場會勘，要求軍方對相關案件應秉持同理心，以彌補縣民曾受之損失。

對於這起案件，楊永立議員怒斥，軍方於民國109年將上揭地號作戰工事拆掉，卻函復「現況已無佔用事實」，痛斥軍方「鴨罷」，要求金門縣政府協助，幫民眾討回應有的權利。

楊鎮浯今天偕同相關單位及人員到現地會勘，參與會勘人員除地主楊文號外，另有金門縣議會議員楊永立、金寧鄉鄉長楊忠俊、主任秘書王四川、金門縣地政局長王登緯、民政處處長蔡西湖、國防部軍備局工程營產中心南部地區工程營產處童偉綱、陸軍金門防衛指揮部等人員。

經現場會勘，雖相關軍事工事等地上物業已拆除，但經比對金門縣地政局提供之民國43年該區域地籍資料後，發現軍方確實曾佔用楊文號所有土地。

楊鎮浯當場裁示，請金門縣地政局協助配合提供相關地籍圖資供軍方認定，如對佐證資料有所疑義請軍方於一週內提出，未提出疑義視同無疑義；並請軍方於確認佐證資料無誤後，依據佔用事實賠償標準及相關佔用人民地賠償案例，儘速辦理補償審認作業。