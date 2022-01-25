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台東這路段6公里區間測速限速40 超速罰1200到2400元

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），本月29日上午8時起恢復區間測速執法。記者卜敏正／翻攝
台東縣台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），本月29日上午8時起恢復區間測速執法。記者卜敏正／翻攝

南迴台9戊線森永至壽卡路段，全長近6公里的區間測速設備，日前通過資安認證，本月29日上午8時起恢復執法，限速40公里，台東縣警分局呼籲用路人注意，駕車行經該路段依速限行駛，以免超速受罰1200到2400元。

台東縣警局表示，9戊線南迴公路區間速率執法設備，109年1月1日建置後曾啟用，之後因資安疑義，交通部通令全國各縣市區間測速設速暫停使用。

交通部去年12月底，公布區間測速設備資安檢測要求，若各地方政府確認資訊安全無疑慮後，可自行公告恢復執法。

台東縣警局表示，台9戊線因山區道路彎曲且視距不佳，員警交通執法易造成危險，設置區間速率執法設備具有保護員警執法及用路人等雙重功用，希望用路人未來經過時能依速限行駛，以維行車安全。

該區間測速起迄點設在台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），全長為5.98公里，實施區間測速的起點及終點，均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌，提醒用路人，務必遵守時速40公里速限，克制油門以免超速受罰1200到2400元罰鍰，共同維護行車安全及秩序。

台東縣台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），本月29日上午8時起恢復區間測速執法。記者卜敏正／翻攝
台東縣台9戊線3.94至9.92（森永至壽卡路段），本月29日上午8時起恢復區間測速執法。記者卜敏正／翻攝

測速 台東

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