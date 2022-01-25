金門首座陽光公車棚啟用 未來每年可發151萬度電

原本是國軍工兵營區營區的車船處建華保養廠區，於民國108年完成保養場區規劃建置使用，為活化公共資產，車船處與民間廠商合作，打造首座大型陽光公車棚，今日舉行啟用典禮。縣府表示，該場域每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電，相當於2座台北大安森林公園的吸碳量。

這場啟用典禮，由縣長楊鎮浯、合作廠商銧昊股份有限公司負責人黃志文共同主持，包括金門縣議會副議長周子傑、台電金門區處長黃甘杏、以及下莊社區發展協會20餘位在地鄉親等，一起共同見證這歷史性的一刻。

楊鎮浯表示，車船處建華保養廠區，前屬國軍工兵營區營區，隨國軍兵力精簡解編，由金門縣車船處經辦撥用軍方3筆土地面積約2.4公頃，後規劃建置使用，除做為公車保養維修之外，也可提供50輛公車停車空間，但近兩年來公車停車空間仍不敷使用。

109年原編列預算增設20處公車停車格，特別指示車船處，以導入活化公有資產方向，節省公務部門經費支出之原則，除結合現有公車停車空間機能，搭設地面型陽光車棚，不僅保留該場域原有公車停車場功能，更要有效利用空間，引入民間資金活力，推動綠能發電，逐步朝向低碳交通之目標邁進，開創新的價值。

黃志文也表示，近年來金門不斷增設再生能源發電設備，實為友善環境、低碳永續的典範，而光電車棚的啟用，可為縣府帶來每年至少50萬元以上的收益，創造綠能發展與經濟雙贏。

車船處表示，建華保養廠陽光車棚，建置面積為7580.4平方公尺，使用3910片太陽能板，每片0.35KW，總建置容量達1368.5KW，以金門每瓩年平均發電量1252度估算，該場域每年可發151萬度電，足以供應金門430戶全年用電，相當於2座台北大安森林公園的吸碳量。

車船處表示，在未搭設陽光車棚前，全縣公車每年夏季4到9月份時，平均每月需要使用4萬餘公升油料，陽光車棚搭建完成後，公車停放時多了一層可以遮蔽日曬高溫，可減少車輛冷氣油料油耗支出、以及熱車時間，也因為多了一層頂棚，讓白天奔馳於路上的公車，多了一處可以遮風避雨地方，相對可延長車輛使用年限，節省日後車輛保修費費，一地多用，一舉數得，初估未來夏季4-9月份時，每月可節省油料平均約1000公升，戮力朝低碳交通的目標邁進。