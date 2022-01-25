疫情衝擊兩樣情 旗津老街冷清 旗山人潮暫未受影響

高雄各地商圈開始準備「過好年」，無奈高雄在農曆年前爆發港口群聚疫情，位在旗津的旗后商圈首當其衝，大街空無一人，店家老闆、員工比遊客還多。去年曾面臨疫情衝擊形同「空城」的旗山商圈人潮仍不少，店家感慨「風水輪流轉」，也做好過年業績會受疫情衝擊的準備。

高雄市各大商圈迎接新年，「高雄過好年」首波活動15日在三鳳中街年貨大街搶先登場，後續由旗后、南華、三多、甲仙、鹽埕崛江、鳥松家具街等商圈業者接力舉辦活動至1月26日止。

這波疫情來襲，旗后商圈21日商圈行銷活動取消，商店街店家幾乎沒生意做。商圈協會理事長陳昇宏說，近日人潮稀落，過年前的訂餐幾乎全取消，商圈店家已有九成業者、員工接受篩檢，大家都是健康的，沒有外界想像中可怕，消費者需要時間恢復信心。

三多商圈原計原計明晚（26日）展開的三多商圈也取消點燈儀式，街道燈飾仍會陸續妝扮完成。商圈發展協會理事長徐吉田說，觀光客觀望一周後，陸續取消高雄住宿，以前過年前約八、九成滿，下個月衝擊會很大。