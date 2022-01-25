中資在金門唯一企業 陸島酒店擬申請破產

中資在金門唯一企業金門陸島酒店計劃申請破產，酒店表示，破產原因是中方政策性銀行打壓，而非關疫情。金門縣政府表示，對業者可能結束營業深感遺憾，會協助維護旅客權利。

陸島酒店位於金門縣金寧鄉，2014年成立，是金門唯一的「觀光飯店」，董事長吳椿江是福建龍岩人。董事長特助許瑞芸接受媒體聯訪表示，陸島酒店是台灣金門唯一一家陸資民營企業，也是唯一一家在台取得永久土地所有權中資企業。

許瑞芸表示，陸島酒店向中國進出口銀行廈門分行貸款額度雖授信為1.8億人民幣，但實際支取僅為6931萬元，貸款期限至2024年6月30日止。她說，2014年6月放貸前，陸島酒店按中國進出口銀行廈門分行的要求事先出具了1.8億元本票，2014年6月30日中國進出口銀行廈門分行發放貸款6931萬元。

許瑞芸說，至2019年6月21日止，陸島酒店都按約履行，從未欠付分文本息，雙方相安無事。但中國進出口銀行廈門分行以這項對台項目可能存在風險為由，授權台灣管理銀行台灣中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店有限公司違約，並要求提前一次性歸還6931萬元貸款餘額。

她說，人在廈門的吳椿江透過廈門台辦多次協調中國進出口銀行廈門分行，但無功而返。

許瑞芸說，2021年6月16日，中國進出口銀行廈門分行要求台灣中國信託銀行以本金1.8億元人民幣向台北地方法院申請裁定給付，台北地方法院裁定支持，陸島酒店不服提出抗告。2022年1月12日台灣高等法院作出終審裁定，駁回陸島酒店抗告。

許瑞芸說，依台灣法律規定，如要暫時中止台灣法院的強制執行，陸島酒店必須向法院繳交22%的保證金，即人民幣3960萬元，並提起執行異議訴訟，訴訟費1%，即人民幣180萬元，兩項合計人民幣4140萬元，陸島酒店無力繳交。她說：「陸島酒店走投無路，將在近日申請破產」。

近2年金門各旅宿業者都受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，哀鴻遍野。許瑞芸說，疫情期間陸島酒店仍然維持正常營運，並未裁員，沒想到酒店不是因為疫情關門，而是受到「中國政策性銀行的無理打壓」而將申請破產，陸島酒店備感無奈。

對於陸島酒店可能結束營業，金門政府觀光處長丁健剛接受中央社記者專訪表示，陸島酒店與銀行的往來商業行為，縣府不便置喙，但任何旅宿業者結束在金營運，縣府都深感遺憾，會盡力協助維護旅客權利。