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澎金馬籲本島機場設快篩 爭取配發默沙東口服藥

中央社 / 澎湖縣25日電

COVID-19疫情變化快速，碰上春節大量民眾返鄉，澎湖金門、連江縣達成共識，籲中央盡速在本島機場、港口設快篩站，對往離島民眾全面快篩，也爭取優先配發足量默沙東抗病毒口服藥。

澎湖縣政府今天發布新聞稿，澎湖縣長賴峰偉昨天下午與金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應達成共識，聯合要求中央盡速在台灣本島機場、港口設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩站，針對前往澎湖、金門和馬祖3縣市民眾全面快篩。

澎湖縣政府表示，1月28日起至2月2日將有3萬2000名民眾返回澎湖過年，平均每天約有5300多人入境澎湖，但澎湖每天最大快篩量僅600人次，遠超出在地醫療量能。

澎湖縣政府指出，澎湖、金門、連江同屬離島，醫療量能與台灣本島有差距，因此同向衛福部爭取優先配發離島3縣足量的默沙東抗病毒口服藥，充實防疫資源。

澎湖縣政府表示，Omicron變異株雖然中重症率、死亡率低，但感染力強、傳播快，須全力維護在地醫療機構正常運作，防堵春節人流成為疫情破口，加重離島防疫負擔，確保民眾健康。

澎湖 快篩 金門

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