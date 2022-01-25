全台首座抗癌公共藝術 希望絲帶公仔成大鵬灣新地景

響應全球2月4日「世界癌症日」，屏東縣政府與癌症希望基金會攜手，邀藝術家眼球先生在東港大鵬灣國家風景區濱灣公園，打造11座色彩繽紛、代表不同癌症的「希望絲帶」公仔公共藝術，也是全台首座以防癌為主題的公共藝術區，今天溫馨揭幕；180公分高的可愛造型，線條圓潤，每座附有病友溫馨的心情絮語，以最美麗療癒的樣貌登場，成為今年台灣響應世界癌症日的獨特亮點。

根據統計，全台已有超過80萬個癌症家庭，平均每4分20秒就有1人罹癌，高居39年國人死因之首 ! 全球最大的國際抗癌聯盟(UICC)深知癌症對全球人民健康的威脅，訂每年2月4日為「世界癌症日」，呼籲聚集全球各界力量正視癌症；「希望絲帶」公共藝術今天揭幕，屏東縣長潘孟安、衛福部、癌症希望基金會董事王正旭、希望絲帶公仔創作者眼球先生等人出席。

潘孟安說，為打造突破傳統、並被世界看見的癌症防治活動，攜手癌症希望基金會，邀跨界藝術家眼球先生規畫製作「希望絲帶」公仔公共藝術，抗癌「藝」起來；盼透過藝術的療癒力量打破同溫層，於國際級觀光景點發聲，降低接觸癌症資訊門檻，讓民眾在輕鬆氛圍接收癌症防治資訊。

癌症希望基金會董事長王正旭說，基金會2016年起以多元方式響應世界癌症日，今年更創國內之先，結合「癌症」與「藝術」，運用國際間代表不同癌症的各色絲帶和藝術家眼球先生創意作品，打造獨一無二的「希望絲帶」公仔公共藝術，「台灣藝起來」的宣導口號，暗喻了「藝術」與「一起」的雙關語意義；特別感謝東港出生的美吾華懷特生技集團董事長李成家的支持贊助，讓「希望絲帶」成為屏東新地標。