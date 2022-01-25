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高雄捷運O10、Y18站聯開案啟動 3月將招商

中央社 / 高雄25日電

高捷黃線Y18站將與橘線O10衛武營站交會，市府推動聯開案，預計3月公告招商。高雄市副市長林欽榮說，盼結合衛武營國家藝文中心等資源，成為新興藝文產業聚落。

高雄捷運黃線預計民國117年完工，其中Y18站將與目前橘線O10衛武營站交會，高雄市捷運局上午舉辦高雄捷運O10、Y18衛武營站雙捷土地開發記者會，宣布聯開案將啟動，也是首次推出有雙捷運線交會的開發基地。

捷運局說明表示，O10基地原是市區公車建軍站，位在苓雅區、緊鄰鳳山區，基地面積約5500坪，在衛武營站旁，鄰近國道1號交流道、衛武營國家藝術文化中心，及三井LaLaport預定地等，交通便捷、生活機能完善。

林欽榮說，捷運橘線O10衛武營站與黃線Y18站有聯通道，未來到站乘客、住戶或消費者，可直接進入開發大樓，並通往衛武營、三井LaLaport，「到站即到店、到站即到家」；聯開案將於3月公告招商。

林欽榮並指，基地未來也將結合衛武營國家藝文中心、迷迷村等文藝資源，可望成為新興藝文產業聚落。他也指示捷運局掌握市場需求，創造好的招商條件，並採臨時任務編組方式，近期將成立聯開專案辦公室，全力推動聯開案。

高捷目前僅有紅、橘2線，市府正推動高捷黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線及輕軌等軌道建設，同時也盤點各站點周邊基地，陸續推出聯開案。

衛武營 捷運 高捷

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