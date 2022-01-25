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春節連假 屏警加強往霧台、墾丁台東交通疏導

中央社 / 屏東縣25日電

春節連續假期9天，屏東警方將加強往返墾丁、台東的台1線及台17線交通管制疏導；另外，大年初2至初6也將加強前往霧台賞櫻的台24線管制。

枋寮警分局今天發布新聞稿表示，台1線是遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，將在台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，沿途設指示標誌，另為因應台1線436公里至445.5公里車多路段，將視車流量機動實施調撥車道或車輛分流。

枋寮警分局公告管制路段，包括台1線436.5至445.5公里路段台1線永翔、太源及沿山路口；台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站；台1線450.6公里處、枋山會館、枋山鄉鬍鬚源池上便當、枋山遊憩區及唐山牛肉麵；台1線455公里處及楓港加油站前分隔島。

管制時間自1月29日0時起至2月6日24時止，管制措施包括調撥車道措施、沿線分隔島缺口封閉時，禁止車輛穿越及迴轉。

枋寮分局長簡彥匡表示，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，駕駛人為求方便，違規行駛機慢車道，除造成機慢車道用路人不便外，更易肇生車禍案件；另休息區勿違規停車，持續加強取締違規行駛機慢車道及違停車輛。

另外，公路總局也發布新聞稿指出，屏東縣霧台鄉公所櫻花季活動將持續至2月6日，為避免春節期間大量車潮湧入神山及霧台部落，造成台24線車多壅塞回堵，霧台鄉公所將配合里港警分局在2月2日至2月6日交管。上午9時30分至下午2時，谷川部落路段實施小客車車輛管制，將導引上山的小客車在霧台谷川大橋下方停車場停放，再搭乘接駁車上山賞櫻。

車道 加油站 屏東縣

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