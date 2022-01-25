農曆年前收到嶄新家電 高雄受暴婦女「足感心」

農曆春節到來，弱勢家庭小朋友期待新衣、新鞋，但也有受暴婦女替小孩著想，渴望替家中添購冰箱或微波爐等家電。高市社會局家防中心攜手國際蘭馨交流協會關懷受暴婦女，趁著農曆年前將嶄新小家電送至婦女住家，另致贈100戶案家手工餅乾及公益彩券一張，讓受暴家庭感受過年溫馨氛圍與新年新希望。

高雄市一年家暴案件通報數量超過2萬件、7成受暴者是女性。小庭因不堪承受丈夫施暴罹患憂鬱症與甲狀腺功能亢進，脫離暴力環境後展開新生活，家中有三名子女，期待一台新冰箱儲放食材。另位受暴婦女小雅則希望家裡有台微波爐，讓小孩在早上喝溫熱牛奶，晚上要加熱食物也方便。

高雄市國際蘭馨交流協會聽到這些受暴婦女願望，會長馮貞芬、秘書長王芳齡及蘇秀娟秘書等人隨同家防中心社工慰訪受暴家庭，並將冰箱及微波爐親自送上門，衷心盼望受暴婦女感受社會溫馨，福氣幸福攏總來。