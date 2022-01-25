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春節就醫、打疫苗和篩檢 屏東縣14醫院提供服務
因應農曆春節就醫需求，屏縣衛生局在官網公告責任醫院急門診服務時段，並依各院所開診時間規畫疫苗施打，民眾連假期間若有篩檢需求，可至14家責任醫院採檢，社區篩檢站將視疫情狀況機動性開設；春節連假前疫情升溫，民眾施打疫苗踴躍，屏東縣26日上午9時到11時半，將在屏東火車站、潮州火車站、恆春衛生所提供高端疫苗隨到隨打服務，每站500人。
衛生局依各家醫院門診醫療服務科別及看診時段不同，將「急救責任醫院春節期間急、門診、類流感門診及洗腎醫療院所服務時段」公告於衛生局網站，分別是屏東基督教醫院、部立屏東醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州安泰醫院。
屏東縣衛生局截至24日統計，依戶籍地計算，屏縣第一劑總人口數涵蓋率76.7％，第二劑68.3％，第三劑16.4％。
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