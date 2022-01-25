台灣燈會在高雄重防疫 主燈愛河之光由民眾票選定色

「2022台灣燈會在高雄」主燈之一的愛河智慧燈光系統，將於1月29日晚上6點起開放民眾票選愛河燈光色彩，累積至2月1日虎年第一天首度展演票選結果。高雄市文化局表示，民眾只要註冊台灣燈會防疫平台，都能參與票選決定每日愛河互動燈光場景色調，無論線上或線下，都能讓全民參與體驗一場落實智慧防疫升級的新燈會。

你希望今天的愛河燈光是什麼顏色？是像海洋般的蔚藍、新春應景喜氣的紅配金，或夢幻甜美的馬卡龍粉紅色？文化局表示，這次所推「愛河之光．由你決色」票選活動，成為第一個每周7天每天都有不同色調的水上主燈視覺效果，高度展現智慧燈控系統的可控性、變化性和互動性。

全國民眾只要在燈會期間至「台灣燈會防疫平台」完成註冊並取得燈會碼，每天便能透過平台票選，共同決定愛河的獨特燈光場景，無須與他人接觸便能參與票選，不受時間與空間的限制更安心防疫，看見多元樣貌的燈會主燈。

文化局說，這是愛河燈光首次開放民眾參與互動，邀請大家為最喜歡的愛河場景進行投票，感受愛河浪漫多變化的光影場景。1月29日起透過票選活動加強民眾與作品的互動連結，超過10組的愛河主燈限定新色也將於2月1日大年初一起陸續亮相，實現「主燈是一條河」的美麗壯闊。