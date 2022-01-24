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金門縣長楊鎮浯：離島3縣籲中央助快篩 並優先提供口服藥

中央社 / 金門縣24日電

金門縣長楊鎮浯今天表示，金門縣與連江縣、澎湖縣達成共識要求中央在台灣端機場協助快篩，減輕離島醫療能量負荷；他同時建請中央優先提供離島默沙東COVID-19口服藥。

年關將近，又遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，金門縣防疫指揮中心今天召開緊急應變會議。楊鎮浯會後接受記者聯訪表示，25日到2月1日台金班機預估高達3.6萬座位數，目前已預訂及到時現場補位人數估計將突破3萬人次，對金門而言是項非常嚴峻的考驗。

楊鎮浯表示，民眾相當關心機場快篩問題，金門縣政府已與連江縣和澎湖縣政府達成共識，共同要求中央在台灣端機場協助進行快篩。

默沙東COVID-19口服藥首批已於今天運抵台灣，楊鎮浯表示，離島醫療量能不足，要求中央能優先派發離島使用，以減輕離島醫護人員整體負擔。

至於居家型快篩試劑，楊鎮浯表示，目前斷貨中，縣府持續與廠商接治，一旦有足夠貨源，即會提供返鄉民眾使用。

楊鎮浯表示，由於Omicron病毒傳播強，縣府掌握金門所有收治醫療量能，進行分流規劃，務必全力防堵破口發生；他並表示，已要求公務機關全面暫停包括縣府尾牙在內的所有餐飲相關活動。

金門 楊鎮浯 快篩 Omicron

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