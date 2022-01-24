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客家夥房活化運用 變身有機書店、背包客棧

中央社 / 屏東縣24日電

屏東萬巒鄉為六堆歷史領域裡的先鋒堆，深厚人文底蘊的客家夥房是在地一大特色，鄉公所與社區觀光串聯發展，促進夥房活化，將變身為有機書店及背包客棧。

萬巒鄉公所今天發布新聞稿指出，為促進夥房（族人居住的院子）活化利用，經與台灣藍色東港溪保育協會媒合下，促成牛欄河微創文化有限公司執行長盧文鈞與泗溝水之六堆大副總理（先鋒堆總理）後代林祐任合作，在24日簽署合約，未來將部分夥房空間做為有機書店及背包客棧活化運用。

牛欄河微創文化有限公司執行長盧文鈞在新聞稿指出，有機書店不賣書，而是運用交換書籍的方式推廣閱讀，也期望藉由背包客住宿、溪流藝術推展的方式，讓更多人體驗及看見在地客家特色。

先鋒堆總理後代林祐任，未來也將會是夥房管理人，他說，讓閒置的夥房加以活用，讓更多的人可以接觸到夥房文化。

萬巒鄉長林國順表示，公所近年來積極推動及媒合夥房活化，鼓勵其他有興趣想參與旅宿化或其他活化策略的家族逐步參與，打造出屬於萬巒鄉文化觀光特色。

背包客 東港 屏東

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