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防堵港區疫情擴散 高港中島商港區增設2處篩檢站

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站，圖為高明篩檢站今早受檢情形。記者林巧璉／攝影
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站，圖為高明篩檢站今早受檢情形。記者林巧璉／攝影

高雄港區疫情擴散，除了現有的5處篩檢站，港區今天在中島商港區（紅區）再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至今天下午5點已篩檢1萬2489人。因應最新疫情狀況，為加速強化登船管理措施，交通部次長祁文中指示港務公司召回1月10日至22日所有進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。

航港局表示，目前已完成設置登船檢查站，即日起實施強化登船作業規定，並通函港區業者務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依港務公司及航港局通知期限地點前來篩檢，未完成篩檢者不得進港及上班。

祁文中表示，因應國內貨運航線船舶工作者確診，要求所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢。如有涉違反傳染病防治法部分，將移請衛生主管機關裁罰。

祁次長今天也在港務公司董事長李賢義、航港局長葉協隆陪同下，視察增設的36號、55號篩檢站。祁文中要求，各篩檢站應設指揮官及服務人員，協助秩序維護、動線安排及設置篩檢醫護人員休息區。

高雄港表示，高港疫情在高雄市政府及交通部合作積極處置下，各項篩檢作業、港區防疫強化措施均已上軌道依序有效展開，篩檢成果逐漸展現成效，期盼後續在港區業者、作業人員配合下，逐步控制疫情。

交通部常務次長祁文中（左三），港務公司董事長李賢義（左二）等人視察新設55號碼頭篩檢站。記者林巧璉／翻攝
交通部常務次長祁文中（左三），港務公司董事長李賢義（左二）等人視察新設55號碼頭篩檢站。記者林巧璉／翻攝
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站。記者林巧璉／翻攝
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站。記者林巧璉／翻攝
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站。記者林巧璉／翻攝
高雄港區疫情擴散嚴重，為防堵疫情港區設7處篩檢站。記者林巧璉／翻攝

疫情 篩檢站 航港局

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