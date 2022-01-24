橋頭科學園區聯外交通整體計畫 今通過審議

行政院國家發展委員會今召開審查會議，審議「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」審查作業，通過由科技部所提橋頭科學園區聯外交通整體計畫，計畫包括「橋科匝道及聯絡道、台39延伸線優先段、新增3座橋涵」等三項工程內容，建設經費約151.55億元，工程預計在115年至117年間陸續完工，將請科技部依程序提報行政院核定。

國發會主任委員龔明鑫主持審議會議，會中邀集中央相關部會包括行政院政務委員、內政部、經濟部及交通部所屬機關等與會，高雄市政府由副市長林欽榮率交通局、工務局、水利局及地政局等單位參加。

林欽榮指出，橋頭科學園區將會串連路竹和南科，成為南臺灣最重要的科技產業走廊，聯外交通建設將是科學園區成功關鍵，感謝中央各部會支持整體計畫通過。為加速建設計畫推動期程，市府將協助辦理台39延伸線優先段、匝道及聯絡道建設計畫的都市計畫變更及用地徵收作業。台39延伸線優先段部分，包括設計、施工及後續道路暫代管養等。工程預計115年中旬完工，採統包方式，較原訂期程提早一年半完工。