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高市公共運輸比照3級警戒防疫升級 市場加強巡視

中央社 / 高雄24日電

因應疫情，高市府今天宣布，要求公共運輸業者比照3級警戒加強防疫，包含增加清消頻率等；針對年貨採購人潮湧現，市府增派人員到市場、商圈、魚市場加強巡視及宣導。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情持續升溫，要求高雄市公車捷運、輕軌、渡輪、計程車、YouBike2.0及共享運具等公共運輸系統業者比照3級警戒嚴陣以待，全面強化防疫作為。

其中包括加強各場域、民眾常觸碰物品的清消，與增加張貼實聯制QR Code，並透過公車車頭LED燈、捷運跑馬燈宣導搭乘大眾運輸戴口罩、落實實聯制、保持社交距離等，加強宣導民眾防疫觀念。

高雄市7家公車業者部分，交通局表示，已要求業者實施分流上班計畫。此外，針對行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院及疫情爆發區域的公車路線，駕駛長會為乘客噴灑酒精消毒手部，車內也增加配置酒精供民眾清消使用。

高雄捷運、輕軌部分，全線各車站配置乾洗手、消毒水供旅客使用，也加強宣導使用實名制票券，並於R11高雄車站、R16左營站設置紅外線熱顯像儀管控體溫過高乘客。渡輪部分則提升清消頻率，樓梯扶手、欄杆及座椅也都加強擦拭消毒。

針對排班計程車，交通局也說，將於左營高鐵車站、南岡山捷運站及高雄、鳳山、岡山、橋頭火車站等地點加強稽查是否落實戴口罩、乘車期間禁止飲食、乘客避免交談喧譁等防疫措施，並增加車輛清消頻率。

對於公共自行車和共享運具，交通局也要求業者加強清消車輛把手、座椅、機車安全帽、儀表板、後照鏡、汽車方向盤、行李廂、手煞車等民眾較常碰觸設備；共享汽車也已隨車配置次氯酸水，讓使用者可於用車期間再自行清潔。

此外，近日年貨採購人潮湧現，高市府經發局除連日派員前往市場及商圈宣導量體溫、實聯制、戴口罩及手部消毒，禁止試吃、試飲及熟食要加蓋遮蔽等防疫措施，也加強環境消毒；並已排定從小年夜到大年初六的人力，在過年期間到旗津、興達港、蚵仔寮、鳳山中崙等熱門觀光市場巡查。

農業局也針對壽山及燕巢動物關愛園區、苗圃、烏山頂泥火山旅客中心、高雄物產館蓮潭旗艦店場域加強清消作業及防疫整備；海洋局督導各魚市場及魚貨直銷中心落實執行相關防疫措施，並不定時派員巡視。

此外，家樂福也透過新聞稿表示，高雄9間量販門市將比照3級警戒進入備戰模式，包含加強收銀線清消、手推車使用後以酒精清消，及專人巡視手扶梯把手、電梯按鈕和賣場冰箱把手等。

捷運 公車 疫情 Omicron變異株 高雄市

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