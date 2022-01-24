屏東「瑞屏安居」社會住宅 520戶預計115年完工

屏東縣第1案社會住宅「瑞屏安居」，22日由國家住宅及都市更新中心統包工程決標，預計在民國111年底動工，115年完工，可供520戶的社會住宅。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，「瑞屏安居」自行政院106年3月6日核定社會住宅興辦計畫，屏東縣政府在同年7月召開社宅興辦計畫執行會議，並在隔年8月4日建議中央在屏東市瑞光路段興建社會住宅。

屏東縣長潘孟安在新聞稿中表示，社會住宅基地位於屏東市瑞屏街歸來派出所旁，鄰近演藝廳、屏東大學及民生國小，距離主要道路民生路僅約100公尺，生活機能充足。目前規劃套房、2房、3房等房型，以滿足不同類型族群對社會住宅的需求，亦在1樓規劃托嬰中心，讓居民能夠安心成家。