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屏東暖心役男發揮所長 規劃學童冬令營融入防疫

中央社 / 屏東縣24日電

屏東暖心役男，不僅加入獨老送雞湯行列，為讓放寒假的國小學童有歡樂冬令營，發揮所長設計一連串的動靜態活動，並融入防疫措施，讓孩子應用在日常中。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，社會處1月24日至26日在屏東縣社會福利綜合館進行替代役男溫馨關懷學童寒期課後照顧活動，有43名學童一同參與，3天的活動內容是由社會處的役男規劃執行，利用下班時間共同討論課程、製作教具，透過多元有趣的主題設計，讓學童從手工藝、團康遊戲帶領等方式，培養自我獨立及團隊合作的精神。

參與共同規畫及執行的役男管理幹部宋承浩在新聞稿中透露，就讀醫學院，參加社會處辦理的公益活動，再次省思學醫初衷，想起在醫學院所學的社區醫療課程，對弱勢關懷有熟悉的感覺，運用所學醫療專業，為孩童宣導防疫觀念。

新聞稿提及，役男除了平時提供民眾各項業務協助諮詢外，也積極主動參與相關公益活動，如今年1月8日加入屏東縣獨居老人雞湯送暖行列；這次發揮各自所學的專長規劃冬令營，一起腦力激盪設計大地遊戲、摺紙剪紙、機智小學生生活、幻燈秀、我的飛行夢等內容，培養學童合作精神。

社會處表示，雖然現在其他縣市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍呈緊繃狀態，但為保持如常生活，活動會配合中央疫情指揮中心的防疫規定加強防疫措施，也會教育孩子在防疫上如何保護自己，並應用在日常生活中。

屏東縣政府 替代役男

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