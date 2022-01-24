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高雄防疫升級 公眾運輸、市場商圈加強稽查

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
經發局副局長高鎮遠（右一）昨至興達港觀光漁市手持大聲公宣導防疫。記者林巧璉／翻攝
經發局副局長高鎮遠（右一）昨至興達港觀光漁市手持大聲公宣導防疫。記者林巧璉／翻攝

高雄疫情升溫，今全國本土確診個案增15例，高雄就有8例。高雄市各局處針對轄管業務，加強稽查。交通局表示，高市各大眾運輸比照三級警戒嚴陣以待，全面強化防疫。經發局則連日派員至市場及商圈宣導防疫措施，加強環境消毒，南部年貨重鎮三鳳中街則為稽查重點，提醒民眾採買年貨自主分流，多利用非尖峰時間。

經發局今表示，已排定人力在過年期間到熱門觀光市場巡查，防疫宣導過年不打烊，提醒民眾防疫不鬆懈，做好防疫才能安心過好年。

交通局要求全市7家公車業者，比照三級警戒模式，全面提升公車防疫措施，針對車內民眾較常碰觸之驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，增加清消頻率。另行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，提供乘客手部噴灑酒精消毒。

高雄捷運、輕軌部分，全線各車站，配置乾洗手消毒劑外，也加強車站跑馬燈及廣播向旅客宣導配戴口罩，保持社交距離，及同步加強車站、列車消毒清潔頻率。另外在人流中多的R11高雄車站、R16左營站設置紅外線熱顯儀管控體溫過高乘客。渡輪部分則於驗票機原每半小時擦拭消毒水一次，提升為每班船擦拭一次，船舶除了船艙每航班噴消毒水清消之外，樓梯扶手、欄杆及座椅也都加強擦拭消毒。

經發局長廖泰翔表示，農曆年節將近，本周為採買高峰，但Omicron變異株傳染力強、傳播速度快，各市場攤商及商圈店家務必嚴守防疫措施，包括入口體溫量測、實聯制登記、全程佩戴口罩及手部消毒。採買過程禁止試吃、試飲及熟食要加蓋遮蔽等防疫措施，營業期間及營業後也要自主定時清消。

三鳳中街主委伍進昌指出，三鳳中街店家配合中央流行疫情指揮中心及高市府的防疫規範，落實執行防疫措施，因應年貨採購人潮湧現，已在入口處設置熱像儀、民眾進入前實聯制登記、量體溫及手部噴酒精清消。同時要求店家及消費者全程佩戴口罩，禁試吃試飲及加強環境清消等，管委會不定時派員及廣播持續宣導提醒。

行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，提供乘客手部噴灑酒精消毒。記者林巧璉／翻攝
行經長庚、高醫、榮總等12家指定隔離醫院公車路線及疫情爆發區域公車路線，提供乘客手部噴灑酒精消毒。記者林巧璉／翻攝
高市公車比照三級警戒模式，全面提升公車防疫措施，圖為公車清消狀況。記者林巧璉／翻攝
高市公車比照三級警戒模式，全面提升公車防疫措施，圖為公車清消狀況。記者林巧璉／翻攝
高市經發局稽查人員向攤商說明防疫相關規定。記者林巧璉／翻攝
高市經發局稽查人員向攤商說明防疫相關規定。記者林巧璉／翻攝

公車 疫情 口罩

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