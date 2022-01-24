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高雄三民區又一社宅動工 中都重劃區第二處
高市府與中央攜手預計在5年內在高雄蓋1萬5千戶社會住宅，今天三民區「美都安居」社宅動工，花費14億8百萬元，興建兩棟，共325戶，預計114年4月完工。高雄市長陳其邁因防疫會議，改為副市長史哲出席動土典禮。史哲表示，高市過去社宅腳步較慢，但陳其邁上任後緊緊緊，急起直追，實踐居住正義，未來還有更多動土典禮。
美都安居位於中都重劃區，地點在三民區德旺街與德利街口，臨近中都濕地公園、步行至愛河僅需10分鐘。為地上14層樓、地下三層，共325戶。規畫有幼兒園、日照中心等公共設施，與上月動土的「新都社宅」僅距離數百公尺，周邊新建案林立。
內政部政務次長花敬群致詞表示，社宅是居住、安置最有效的工具，蔡英文總統上任後推動8年20萬戶社宅政策，「這是台灣住宅要轉骨的時刻」。高雄是全台最賣力與中央合作社宅的縣市，過去中央在高雄只敢規畫5000至6000戶左右，但近期持續加碼，目前已達1萬5百戶，未來一定會再增加。
花敬群也帶來好消息，他表示，去年底租金補貼申請，本來全國只有10萬個名額，但合格的申請者共有12萬人，行政院長蘇貞昌決定超過10萬戶的部分，全部由中央出資，「這是政府要給民眾的過年禮物，居住正義這條路上需要中央、地方攜手合作。」
花敬群強調，社宅可以帶動地方發展，社宅的公共空間都是社區共有，興建品質不亞於民間優質建案，更可提供地方服務、社福功能等，「希望大家多多了解社宅的好」。
在地里長三民區德西里林財旺會後受訪表示，社宅有利有弊，可以照顧弱勢民眾，讓大家能夠安居，但當地民眾也怕入住社宅的人拉低地方水平，「希望市府未來能為入住民眾進行把關，提升大家的水平，這樣社宅才可長可久。」
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