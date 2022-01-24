快訊

感染源仍不明...北市確診房仲曾去4家餐廳 市府發千封簡訊通知採檢

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

屏東彩繪電動觀光公車亮相 蔥寶、蔥娃春節伴遊

中央社 / 屏東縣24日電

因應春節期間屏東市區觀光人潮，屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，彩繪版電動觀光公車今天亮相，超可愛的吉祥物蔥寶、蔥娃在春節伴遊。

屏東市區擁有南台灣最美森林圖書館「屏東總圖」、榮獲各大世界景觀獎項「屏東縣民公園」、全台最美文創園區「勝利星村」，還有超萌巨大動物公園「屏東勝利公園」，還有持續到2月28日的屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會。

「白天逛熱博、晚上逛燈節。」屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接受媒體聯訪指出，屏東縣政府陸續啟用4場前瞻立體停車場外，並調整506A屏市假日觀光公車路線串連勝利星村、屏東總圖、屏東縣民公園等熱門景點，在春節期間提供免費搭乘，1天達40班次。

年節民眾走春，屏東縣長潘孟安在媒體聯訪時呼籲，大家要做好防疫，搭乘觀光公車採實聯制，保持安全的社交距離，戴好口罩。

避免道路壅塞，屏東縣政府將陸續開放陸續開放信義路立體停車場、幸福公園停車場、民生路立體停車場、屏菸1936文化基地立體停車場等4座前瞻停車場試營運，共增汽車1446格及機車92格停車位。

另外，交通旅遊處提醒民眾，計程車春節加成收費期間為1月28日起至2月6日，計程車駕駛應按表收費每趟加收50元。

屏東縣政府 停車場 春節

延伸閱讀

疫情衝擊春節旅遊 嘉市知名親子飯店還未爆滿

備妥人力物資 經濟部：春節期間油水電穩定供應

屏東彩繪觀光公車新亮相 超可愛蔥寶、蔥娃 春節免費搭

北市東區地下街等2處開打疫苗 春節專案下午公布

相關新聞

高市河岸、滯洪池變身為花海 民眾： 有水喔！

農曆春節將至，高市水利局近日妝點水岸、滯洪池，打造市區花海供民眾觀賞，包括三民寶業里滯洪池、楠梓後勁溪河岸、大樹舊鐵橋濕...

高雄防疫升級 公眾運輸、市場商圈加強稽查

高雄疫情升溫，今全國本土確診個案增15例，高雄就有8例。高雄市各局處針對轄管業務，加強稽查。交通局表示，高市各大眾運輸比...

無人機演練水域救人 側風太強..反遭垂掛救生圈擊落

高雄市消防局日前在真愛碼頭舉辦災害搶救演練，演示水上救生項目時，出動無人機掛載救生圈援救，但飛行到溺水者位置時，無人機卻...

高雄三民區又一社宅動工 中都重劃區第二處

高市府與中央攜手預計在5年內在高雄蓋1萬5千戶社會住宅，今天三民區「美都安居」社宅動工，花費14億8百萬元，興建兩棟，共...

台一線路竹段拓寬計畫將送交行政院審核　目標2025動工

高雄台1線路竹段，為交通瓶頸路段，因路幅不足，與路旁住宅距離接近等問題，牽動後續高雄捷運往北延伸的工程，立委近日邀集公路...

屏東彩繪觀光公車新亮相 超可愛蔥寶、蔥娃 春節免費搭

屏東縣府交通旅遊事務處因應春節期間屏東市區熱門景點吸引大量觀光人、車潮，縣府陸續啟用4場前瞻立體停車場，調整506A屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。