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2022台灣燈會聚光台灣一卡通 限定版與高市府合作

中央社 / 高雄24日電

一卡通公司與高市府合作，以台灣燈會有發光高雄、城市爽朗熱情意涵的主視覺圖像，推出「2022台灣燈會聚光台灣一卡通」，限量1萬組，26日起在高雄超商與網路平台上架。

一卡通公司今天透過新聞稿表示，為紀念台灣燈會睽違20年重返高雄，與高雄市政府合作取得主視覺圖像授權，配合燈會發行限定版「2022台灣燈會聚光台灣一卡通」。

2022台灣燈會將於2月1日正式在高雄展開，以「發光高雄，聚光台灣，耀眼世界」為主題。根據一卡通公司資料，主視覺由洋蔥設計完成，藉一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，並以繽紛的色彩揭示高雄城市的熱情爽朗。

「2022台灣燈會聚光台灣一卡通」限量1萬張，每張售價100元。26日搶在燈會前於高雄的4大超商及高雄捷運各站服務台實體通路上架，並同步在momo購物網、PChome 24h購物、東森購物、森森購物及蝦皮超市等電商平台開放訂購。

一卡通也指出，2022台灣燈會創全國之先運用LINEbeacon製作「台灣燈會防疫平台」，進行無人智慧防疫導覽，遊客只要上平台註冊取得個人專屬「燈會碼」，就能獲得交通、活動、消費等資訊，並能以99元加購「五行暢遊碼」，24小時內免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車，還享渡輪、YouBike優惠，民眾可多加利用。

台灣燈會 一卡通 購物網

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