高雄補助智慧農業 新增軟體項目最高50萬元

高雄市今年智慧農業補助，從原本的智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具3項，再新增智慧服務項目，最高補助新台幣50萬元，2月起至3月底受理申請。

高雄市農業局去年推動「農產業智慧農業補助」，今年持續辦理。高雄市農業局對中央社記者表示，智慧感控、環控系統及智慧生產機具屬於硬體方面補助；智慧服務包括利用相關電腦軟體，進行工作排程、產銷履歷登打等，讓農民更省工省時，屬於軟體方面補助。

農業局新聞稿指出，智慧感控、環控系統及智慧生產機具每案補助申請金額1/2，補助上限30萬元，但若進一步建置氣象站等系統，再與市府的「高雄農來訊」防災告警系統銜接整合，補助上限可再增至50萬元。

另智慧服務每案補助申請金額1/2，農民團體如農會、合作社等，補助上限50萬元，個別農民則補助上限3萬元。補助受理日期從2月1日起至3月31日，農民可到所屬農會或合作社申請。

高雄農民陳攸羽跟父母是燕巢區的芭樂農戶，去年經由補助導入智慧農業，透過手機即可遠端控制灌溉；余敏仲跟太太林欣樺生產有機芽菜，去年經由補助建置智慧化環控系統，若因颱風或突然斷電跳電等情況，手機都會及時通知，避免晚上及颱風天出門危險。

高雄農業局長張清榮說，去年輔導16名願意投入的農友導入智慧農業，今年將智慧服務納入，後續也會辦理相關媒合及說明會，希望更多農友可經由智慧農業協助，減輕農務負擔。