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台一線路竹段拓寬計畫將送交行政院審核　目標2025動工

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄台1線路竹段為南來北往要道，但因路幅不足為當地瓶頸路段。圖／立委服務處提供
高雄台1線路竹段為南來北往要道，但因路幅不足為當地瓶頸路段。圖／立委服務處提供

高雄台1線路竹段，為交通瓶頸路段，因路幅不足，與路旁住宅距離接近等問題，牽動後續高雄捷運往北延伸的工程，立委近日邀集公路總局、高雄市政府捷運工程局開會研商，公路總局預定今年將拓寬計畫送交行政院審核，目標在2025年動工，捷運局則表示，若拓寬工程順利，將降低捷運延伸到大湖等工程風險。

拓寬延宕多年的台1線路竹段，是長期南來北往車流的瓶頸路段，高雄捷運預定路線將從台1線路竹段往北延伸，因路幅不足、採北上南下在上下層規畫的疊式捷運站站體，也會緊鄰周邊住宅，若依現況興建，仍須經5年以上的二階環評，讓拓寬與捷運北延工程充滿不確定性。

公路總局指出，台1線路竹段拓寬總長約3.7公里，可行性評估已於去年12月底經交通部原則同意，預定今年上半年送行政院核定，期程為2023年完成綜合規畫及建設計畫報核，計畫核定後，將辦理工程設計及用地取得約2年、工程施作約需3年。

高雄市捷運工程局表示，捷運紅線往北延伸目前工程僅至南路竹站，最後的路竹及大湖兩站受限於路竹段拓寬工程未明，因此，後續期程難以規畫，確認公路總局的拓寬期程後，未來捷運工程將能配合道路拓寬先後進行，盡量將施工產生的不便減到最低。

立委邱志偉指出，若路竹段拓寬總拆遷戶將近300戶，對居民影響甚大，恐怕也會引發激烈抗爭，但延宕30年的拓寬工程，已讓沿線建物失修傾頹，嚴重限制地方發展，但也呼籲相關單位，應積極的與地方溝通，盡可能消弭反對意見。

捷運 行政院

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