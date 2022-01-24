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屏東彩繪觀光公車新亮相 超可愛蔥寶、蔥娃 春節免費搭

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影

屏東縣府交通旅遊事務處因應春節期間屏東市區熱門景點吸引大量觀光人、車潮，縣府陸續啟用4場前瞻立體停車場，調整506A屏東市假日觀光公車路線，串連勝利星村、屏東總圖、屏東縣民公園等熱門景點，假日觀光公車搭配全新彩繪圖案今天亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。

屏東市有南台灣最美森林圖書館「屏東總圖」，還有獲12項世界景觀獎項的「屏東縣民公園」與最美文創園區「勝利星村」等熱門景點，為避免連假期間旅客暴增造成市區道路壅塞，縣府在春節前夕，陸續開放信義路立體停車場、幸福公園停車場、民生路停車場與屏菸1936文化基地立體停車場試營運，可提供1446汽車格、機車92格。

另外調整506Ａ屏東市假日觀光公車路線，並以彩繪電動公車服務，彩繪公車圖案新亮相，粉紅色系搭配超可愛的屏東縣吉祥物蔥寶、蔥娃與驕仔，結合屏東市區特色景點勝利星村、總圖，超吸睛的。

「搭雙鐵逛燈節，白天逛熱博，晚上逛燈節」，交旅處長黃國維說，506A屏東市假日觀光公車，共停留8站，包括4景點、4停車場，屏東總圖，幸福公園、勝利星村、林森信義路口、屏東轉運站、中央市場、屏東大學民生校區與屏東縣民公園。春節期間，一天開40班次，春節期間免費搭1月29日到2月6日，除夕1月31日停駛，並加開一倍班次，搭配燈節接駁車。彩繪觀光市區公車共5輛，有3輛是電動公車。

交旅處指出，春節計程車加乘計費，1月28日到2月6日，共10天，按表計費，計程車每趟加收50元。

屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次，搭車要落實實聯制。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次，搭車要落實實聯制。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影
屏縣府春節期間，調整506A屏東市假日觀光公車路線，搭配全新彩繪圖案今亮相，粉色系超可愛蔥寶、蔥娃超吸睛，春節期間免費搭乘，並加開班次，一天達40班次。記者劉星君／攝影

屏東縣 公車 停車場

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