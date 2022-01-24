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微軟供師資台積電出硬體 高雄啟動偏鄉學校智慧化

中央社 / 高雄24日電

高市府攜手台灣微軟、台積電慈善基金會啟動偏鄉學校智慧化，由微軟提供師資、台積電出硬體，助高雄偏鄉老師善用數位工具，增強文案處理、趨勢分析、簡報表達以利教學。

台灣微軟公司、台積電慈善基金會與高雄市政府今天上午舉辦線上記者會，宣告啟動偏鄉學校智慧化，未來將由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，台積電慈善基金會提供硬體資源，助高雄市偏鄉學校教職人員善用數位工具，讓學子有更豐富的資源與發展，加速校園邁向智慧化。

高雄市長陳其邁致詞表示，高雄市土地面積2900平方公里，相當於10個台北市，有山上的原住民部落、也有海邊的漁村，很多學生因為硬體或距離問題，與都市孩童相較有數位落差，也缺少很多機會，所以如何幫助孩子在學習、工作等人生競賽裡獲得平等機會，至關重要。

台灣微軟總經理孫基康說，人才培育是重要的永續發展目標，微軟長期投入科技人才培育，並用科技賦能教育。這次由高雄市府成立顧問團，幫助微軟了解前線教育者需求，並與長期投入教育、培育下一代的台積電慈善基金會聯手，希望能幫助偏鄉學子善用科技發揮創造力，縮減數位落差。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，自己走訪常看到很多小孩是無助的，很多老師想幫忙但是幫不上忙。因此基金會盼培訓偏鄉教師、提升偏鄉學校教學品質，以科技為教師建立數位技能，幫助學生發展更多元、有競爭力的未來，並希望以高雄為第1步，將偏鄉學校智慧化擴散到全台灣。

高雄市教育局副局長陳佩汝說明，偏鄉學校智慧化計畫目前鎖定提升偏鄉老師文案處理、趨勢分析、簡報表達能力，運用微軟Microsoft 365軟體，幫助老師製作教案、理解學生學習狀況和發展趨勢及教學表達。日前課程開放報名後很快就額滿，還有許多老師想報名但報不進來，更有外縣市老師也表達希望能加入。

根據高雄市政府教育局資料，台灣微軟公司去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間組成專業諮詢團隊，協助高雄教師操作TEAMS軟體進行遠距教學。台積電慈善基金會也主動聯繫教育局，捐贈遠距教學所需設備，包含200台再生筆電給弱勢學生，並經教育局團隊盤點媒合，將設備即時送達到學生手裡。

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