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高市河岸、滯洪池變身為花海 民眾： 有水喔！

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
圖／高市水利局提供
圖／高市水利局提供

農曆春節將至，高市水利局近日妝點水岸、滯洪池，打造市區花海供民眾觀賞，包括三民寶業里滯洪池、楠梓後勁溪河岸、大樹舊鐵橋濕地公園、岡山典寶溪滯洪池、茄萣海岸公園等地。市民黃先生說，大樹舊鐵橋搭配花海真的有水！

水利局表示，這次花海主題，有後勁溪益群橋上游的左岸大片腹地以簡單圓弧圖形搭配益群橋的圓拱造型在河岸泛起水波灩瀲的意象；大樹舊鐵橋步道旁長條花廊，像似彩帶迎接遊客走向來年新願景。

近期民眾討論度最高的寶業里滯洪池，配合新遊具在池底打造一個城堡的花園，讓遊童滑梯時好像飛向歡樂城堡一般。民眾陳小姐說，假日都會帶孩子到滯洪池玩滑梯，最近有發現增加了花海景觀，充滿春意。

水利局說，更不可錯過的是茄萣海岸花圃中多排風車呼應出乘風翻閱美景的快感，其他還有典寶A、B滯洪池及十全滯洪池等，則是在入口做小面積的花叢綴飾，讓往來活動的民眾有活力繽紛的感受。

水利局表示，近日已因應各個地域環境的特色，營造不同的花海意象，陪伴市民過新年，目前已全部完成粉墨登場，歡迎市民前往觀參賞景。

岡山典寶B滯洪池花海。圖／高市水利局提供
岡山典寶B滯洪池花海。圖／高市水利局提供
楠梓後勁溪河岸。圖／高市水利局提供
楠梓後勁溪河岸。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地公園近日布滿花海。圖／高市水利局提供
大樹舊鐵橋濕地公園近日布滿花海。圖／高市水利局提供
寶業里滯洪池遊具周遭的花海妝點讓市民很有感。圖／高市水利局提供
寶業里滯洪池遊具周遭的花海妝點讓市民很有感。圖／高市水利局提供
楠梓後勁溪河岸。圖／高市水利局提供
楠梓後勁溪河岸。圖／高市水利局提供
寶業里滯洪池遊具周遭的花海妝點讓市民很有感。圖／高市水利局提供
寶業里滯洪池遊具周遭的花海妝點讓市民很有感。圖／高市水利局提供

滯洪池 水利局 後勁溪

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