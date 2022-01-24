疫情影響 屏東福安宮拜頭香、玉皇宮平安粥均取消

新春將屆，但國內本土疫情擴大，屏東車城鄉福安宮拜頭香活動取消、紀念金幣延後發放，另外，玉皇宮萬壽麵與平安粥也宣布停發。其他部分廟宇則擬防疫計畫或視疫情再決定。

車城福安宮總幹事陳明秀今天接受中央社記者訪問指出，考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，除夕（31日）當天晚上11時的拜頭香活動取消；原準備5萬份的紀念金幣，本來在初一至初五要發放，也決議要延期，視疫情變化再公布重新發放的時間。

此外，屏東玉皇宮的大年初一至初三的平安粥、初九萬壽麵的發放是每年廟方的春節重頭戲，玉皇宮總幹事郭明賢也說，今年春節前夕本土疫情再起，基於防疫安全考量，只好忍痛停辦。

位於恆春半島的高山巖福德宮在除夕當天也有拜頭香活動，主委謝登勇表示，拜頭香與紀念金幣發放活動，等幾天觀察後再決定；屏東阿猴媽慈鳳宮及聖帝廟祈福點燈活動，則已經依中央流行疫情指揮中心指引，將送審防疫計畫。