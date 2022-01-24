快訊

醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

高雄鳳山溪護岸道路塌陷修復 預計9月完工

中央社 / 高雄24日電

高雄鳳山區中崙國中後方鳳山溪護岸，去年因豪雨損壞、水防道路下陷。高雄水利局表示，中央已補助工程經費新台幣5600萬元辦理災害修復，工程已在今年1月開工，預計9月完工。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，中崙國中後方的鳳山溪護岸，因去年7月受到豪雨沖刷影響，護岸基礎掏空，曹公圳清水放流管鬆脫、護岸及水防道路損壞約88公尺。

為避免災害擴大，水利局趕工打設9米鋼版樁及鋪設帆布完成搶險作業，並同步啟動工程設計及向中央申請災害修復工程經費5600萬元。

水利局表示，護岸工法採打設預力板樁方式修復，可縮短施工時間，也對上游至昭南橋既有護岸，增設基礎保護工，避免溪水持續掏刷。

水利局指出，工程目前先修復放流管線，完成後提供上游大東濕地公園及曹公圳清水補注，可改善水源不足問題。損壞路段前後已放置護欄阻隔，避免市民誤入。

護岸 水利局

延伸閱讀

揪隱形傳播鏈 高雄旗津今起擴增社區篩檢站

高雄3分局共8警接觸過確診者 幸採檢均為陰性

高雄確診個案屏東行 匡列接觸者3人一採陰性

高雄至少3警分局警員接觸過確診者 基層：盼調整

相關新聞

確診者2周前來過才獲知要清消 高雄百貨業也感困擾

Omicron侵襲高雄，高雄已累計42名確診者，高市府連日來公布確診者足跡，多家知名百貨都在列，紛閉館暫停營業清消，措手...

車城福安宮取消拜頭香 初一到初五虎年錢母發放延期

疫情升溫，衝擊過年春節活動，屏東縣車城鄉福安宮，原定除夕舉行拜頭香，福安宮今宣布取消除夕拜頭香，原訂初一到初五虎年錢母發...

化解整地汙染疑慮 中油高煉廠導入納米微氣泡科技

中油高雄煉油廠區將迎台積電進駐，目前加速整地，但外界仍擔心汙染，高雄市環保局表示，工程得標廠商之一將應用最新的納米微汽泡...

屏北社大農機具維修班熱門 八旬退休師穿梭農村義診

近年來南部農村掀起農機具維修運動，從社區大學出發，屏科大退休老師80歲陳光輝每天穿梭南部各社區大學教導小型農機具使用修護...

社大水電班招生秒殺 女性也愛

高雄第一社區大學水電班開辦13年，迄今人氣不墜，一個班25至30人，分初階、進階，常在招生首日便秒殺額滿，有趣的是，學員...

屏東四季遊程 彭政閔任大使

春節連假將至，屏東縣政府主打「屏東多一度 四季屏你遊」，結合山、海、半島特色，打造旅遊品牌，推4條示範遊程，著重主題化、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。