高雄鳳山溪護岸道路塌陷修復 預計9月完工
高雄鳳山區中崙國中後方鳳山溪護岸，去年因豪雨損壞、水防道路下陷。高雄水利局表示，中央已補助工程經費新台幣5600萬元辦理災害修復，工程已在今年1月開工，預計9月完工。
高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，中崙國中後方的鳳山溪護岸，因去年7月受到豪雨沖刷影響，護岸基礎掏空，曹公圳清水放流管鬆脫、護岸及水防道路損壞約88公尺。
為避免災害擴大，水利局趕工打設9米鋼版樁及鋪設帆布完成搶險作業，並同步啟動工程設計及向中央申請災害修復工程經費5600萬元。
水利局表示，護岸工法採打設預力板樁方式修復，可縮短施工時間，也對上游至昭南橋既有護岸，增設基礎保護工，避免溪水持續掏刷。
水利局指出，工程目前先修復放流管線，完成後提供上游大東濕地公園及曹公圳清水補注，可改善水源不足問題。損壞路段前後已放置護欄阻隔，避免市民誤入。
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