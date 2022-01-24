確診者2周前來過才獲知要清消 高雄百貨業也感困擾

Omicron侵襲高雄，高雄已累計42名確診者，高市府連日來公布確診者足跡，多家知名百貨都在列，紛閉館暫停營業清消，措手不及，高雄大立百貨昨晚也宣布緊急閉館，有客人飯吃到一半被請離，滿腹怨言。據知確診者1月10日曾來消費，但業者被告知時已時隔2周！

連日來高雄夢時代、高雄大遠百、漢神巨蛋因被公布曾有確診者足跡，均緊急宣布停業一天消毒，其中好市多、漢神巨蛋等賣場兩度入列，大立百貨昨也被告知確診者1月10日來過，但高市府尚未正式對外公布此項足跡。

高雄疫情近日連環爆，著名百貨快無一倖免，儘管各百貨商家平日已按部就班定期清消，但確診者每來一次，就蒙上足跡「汙名」，備感壓力，漢神百貨及漢神巨蛋為此宣布防疫升級，每天閉店後都會大消毒，取代先前每周大消毒一次的作法。

百貨業者也發現，被告知確診者足跡時已都時隔多日，像高雄夢時代確診者是1月6日前往消沸，至22日才被告知；大立百貨確診者是1月14日去，23日才獲知，均相隔近2周時間，業績衝擊還是其次，未能及時在第一時間清消，他們反而擔心。