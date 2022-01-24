化解整地汙染疑慮 中油高煉廠導入納米微氣泡科技

中油高雄煉油廠區將迎台積電進駐，目前加速整地，但外界仍擔心汙染，高雄市環保局表示，工程得標廠商之一將應用最新的納米微汽泡科技，有效控制異味溢散，同時分解苯的毒性，維持周圍空氣品質。這項技術已獲友達、上銀、光洋科、南亞科等大廠採用，盼能化解外界疑慮。

中油高雄煉油廠初期分三區進行土汙整治，但外界仍存質疑，甚至傳出台積電可能搬遷至中油宿舍區，高市環保局表示，整治工作如期進行，台積電沒有搬遷至中油宿舍區的問題，且整治工程廠商之一也導入最新的納米微汽泡科技，符合國際重視的ESG趨勢。

納米微汽泡科技整治工法，是在土地開挖、土壤分篩過程中，以納米微氣泡離子水針對土壤擾動產生的揮發性有機物、逸散苯進行霧化及噴灑，這項技術能有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，同時分解苯的毒性，維持周圍空氣品質。

此外，分篩後的高汙染土壤，再使用真空低溫蒸餾技術回收油汙土壤中的廢油，因此完全不需焚燒，可避免熱脫附焚化時排放空氣汙染物，具有循環經濟的重大意義，這些技術早已獲得友達、上銀、光洋科、南亞科等多家大廠採用，會應用在前期開挖及後期重汙染廢土汙油處理上，化解民眾疑慮。

高市環保局表示，目前高煉廠整治案均依汙染改善計畫書內容及進度執行，第三區工區現場已開挖完成，整治期間每天派員到現場監督查核，除要求廠商防止二次汙染。