屏北社大農機具維修班熱門 八旬退休師穿梭農村義診

近年來南部農村掀起農機具維修運動，從社區大學出發，屏科大退休老師80歲陳光輝每天穿梭南部各社區大學教導小型農機具使用修護與保養，成為社大熱門課程，他帶領學員們到社區義診維修農機具，增加學員實戰經驗。

中山大學社會系副教授邱花妹串連南部社區大學，共組「南方修理聯盟」，呼應國際間近年蔚為風潮「修理咖啡館」。

「老師，我的割草機壞掉，發不動！」屏北社區大學從2015年起開設「小型農機具使用修護與保養」課程，每堂學員爆滿，2016年開始農機具巡迴義診，巡迴時農民拿出農機具排隊維修，學員把握實務機會，互相討論。

屏北社大內埔分班班代李承霖是四生，家中務農，他在媽媽黃淑女鼓勵下來上課。黃淑女種植大面積羅勒，她說，農機具價格不便宜，在田間突然壞掉，送農機行等好多天，學會簡易修理後，維持田間農事。

屏科大生物機電系退休老師陳光輝，退休後延續農機修護志業到農村服務，教導農民正確保養、使用農機具，與故障排除技能，讓農民省去送修至農機行等待時間、節省維修費用成本，降低影響田間工作期程。

陳光輝穿橘色連身工作服，戴著藍芽耳機，穿梭南部多所社區大學，他一周行程滿檔，除教課外，農民有任何農機問題，打電話給他，他線上指導或視訊，若範圍在屏東，他直接開車到所在田間。

「農民的農機具修理好最開」，陳光輝說，但隨年紀增長，希望有更多人投入。屏北社大農機具班學員李宗達，跟在陳光輝身旁學習多年，去年成為農機具班講師群開課，學習者變成教學者。他觀察，大多數機具「被放壞的」，如何正確使用、保養農機具是一大課題。

農機具維修運動，除在農村開展，也在市區發酵，中山大學社會系副教授邱花妹，從大學出發，與旗美社區大學、高雄第一社區大學、台南新化社區大學、屏北社區大學，連結中山大學USR城市是一座共事館計畫與屏東大學USR重修舊好計畫，去年1月成立「南方修理聯盟」。

邱花妹說，近年國際掀起「修理咖啡館」風潮，除修理物品，維修過程，建立社區情感。她帶領學生做維修志工，她跟阿公阿嬤們說，「物品拿來修理，是走在世界潮流前端」，猶記得一名阿嬤睡前聽的收音機故障，由於有紀念價值，特別拿來維修。邱花妹說，修理咖啡館，除環境議題外，更包含社會價值、社會支持。