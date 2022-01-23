擴大篩檢阻傳播鏈 高市強化社區疫情監控

COVID-19本土疫情再起，高雄市長陳其邁今天下午與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中視訊會議，市府事後發布新聞稿指出，經擴大篩檢，目前未發現有社區傳播，市府會更嚴密監控，圍堵疫情。

市府新聞稿指出，1月10日至今，高雄累計42例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，多為新光輪群聚感染造成，以指標個案來看，現在處於第2至3波感染。

市府表示，在高雄港中島商港區共匡列高風險族群約8000人進行PCR採檢，在碼頭區、工程行及高雄科技大學旗津校區附近也進行擴大篩檢，目前為止未發現有社區傳播現象。

不過市府指出，COVID-19的Omicron變異株潛伏期短、散播速度快，疫調難度高，市府將採取更嚴密的社區監控，以圍堵疫情繼續擴散。

陳其邁表示，旗津區篩檢範圍從原本的6000人增至2萬人，一般港埠作業區，除個人防疫升級、強化人員管制外，加設4至5處篩檢站，陸續召回列冊人員採檢，加強漁船進出港的篩檢。

陳其邁表示，市府也要求基層診所跟所有醫療院所，針對有呼吸道症狀患者快篩。另外，為預備防疫量能，將限制外縣市居家檢疫的數量，以調節防疫旅館需求。

陳時中也提醒其他有國際港埠的縣市，要落實分艙分流及人員健康監測，不可掉以輕心。蘇貞昌說，防堵病毒快速蔓延是重中之重，他指示各部會務必落實現行防疫規定，記取教訓，審慎盤點國內機場和海港的每個環節，加強防疫及檢討。