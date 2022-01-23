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高雄確診案例曾至123市集 義大世界：皆未經過百貨公司

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄義大世界附近的123市集日前傳有確診者足跡，義大世界擴大加強環境清消。圖／義大世界提供
高雄義大世界附近的123市集日前傳有確診者足跡，義大世界擴大加強環境清消。圖／義大世界提供

高雄市政府今公布新增15例確診案例，其中案18368、18369、18370母女曾連續三日前往大樹區學城路123市集，因地點接近義大世界，有網友質疑百貨公司未全面清消。義大世界表示，自疫情以來皆以最高規格進行防疫措施，該3例確診案例未實際進入百貨公司，請民眾放心。

高雄市衛生局疫調指出，案18368、18369、18370分別是30多歲與3歲、5歲母女，曾於1月15日至17日連三天至大樹區學城路123市集，足跡另有好事多高雄店、建國國小附幼及漢神巨蛋等處，為案18351的妻女，案18351則分別在高雄港34號碼頭及74號碼頭工作。

123市集就位於義大世界附近，網友擔心義大世界百貨公司今天未停業。有知情人士表示，案18368、18369、18370為123市集攤商的訪客，該場域為露天廣場，3人走攤商送貨通道，沒有經過百貨公司，因無論哪個通道進場一律須量體溫、噴酒精、實聯制，市集早中晚也會全面消毒，較無傳染疑慮。

123市集為避免出現密切接觸者，今天暫停營業。義大世界表示，自疫情以來義大世界皆以最高防疫規格清消，除了每日定時環境消毒，營業前後也會執行大清消，這周將再加強清消作業，並配合高雄市衛生局指示，加強工作人員自主管理、篩檢。

高雄義大世界附近的123市集日前傳有確診者足跡，義大世界擴大加強環境清消。圖／義大世界提供
高雄義大世界附近的123市集日前傳有確診者足跡，義大世界擴大加強環境清消。圖／義大世界提供
高雄市府今公告確診案例案18368、18369、18370曾至義大世界附近的123市集。圖／高雄市衛生局提供
高雄市府今公告確診案例案18368、18369、18370曾至義大世界附近的123市集。圖／高雄市衛生局提供

義大世界 衛生局

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