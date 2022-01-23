聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄確診案例曾至123市集 義大世界：皆未經過百貨公司
高雄市政府今公布新增15例確診案例，其中案18368、18369、18370母女曾連續三日前往大樹區學城路123市集，因地點接近義大世界，有網友質疑百貨公司未全面清消。義大世界表示，自疫情以來皆以最高規格進行防疫措施，該3例確診案例未實際進入百貨公司，請民眾放心。
高雄市衛生局疫調指出，案18368、18369、18370分別是30多歲與3歲、5歲母女，曾於1月15日至17日連三天至大樹區學城路123市集，足跡另有好事多高雄店、建國國小附幼及漢神巨蛋等處，為案18351的妻女，案18351則分別在高雄港34號碼頭及74號碼頭工作。
123市集就位於義大世界附近，網友擔心義大世界百貨公司今天未停業。有知情人士表示，案18368、18369、18370為123市集攤商的訪客，該場域為露天廣場，3人走攤商送貨通道，沒有經過百貨公司，因無論哪個通道進場一律須量體溫、噴酒精、實聯制，市集早中晚也會全面消毒，較無傳染疑慮。
123市集為避免出現密切接觸者，今天暫停營業。義大世界表示，自疫情以來義大世界皆以最高防疫規格清消，除了每日定時環境消毒，營業前後也會執行大清消，這周將再加強清消作業，並配合高雄市衛生局指示，加強工作人員自主管理、篩檢。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言