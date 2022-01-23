高雄確診案例曾至123市集 義大世界：皆未經過百貨公司

高雄市政府今公布新增15例確診案例，其中案18368、18369、18370母女曾連續三日前往大樹區學城路123市集，因地點接近義大世界，有網友質疑百貨公司未全面清消。義大世界表示，自疫情以來皆以最高規格進行防疫措施，該3例確診案例未實際進入百貨公司，請民眾放心。

高雄市衛生局疫調指出，案18368、18369、18370分別是30多歲與3歲、5歲母女，曾於1月15日至17日連三天至大樹區學城路123市集，足跡另有好事多高雄店、建國國小附幼及漢神巨蛋等處，為案18351的妻女，案18351則分別在高雄港34號碼頭及74號碼頭工作。

123市集就位於義大世界附近，網友擔心義大世界百貨公司今天未停業。有知情人士表示，案18368、18369、18370為123市集攤商的訪客，該場域為露天廣場，3人走攤商送貨通道，沒有經過百貨公司，因無論哪個通道進場一律須量體溫、噴酒精、實聯制，市集早中晚也會全面消毒，較無傳染疑慮。