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4大體老師遺愛人間 高雄義大醫學院辦儀式致敬

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
義守大學醫學院表示，解剖是最基本且重要的學科，並不限醫學系，包含中醫、護理與復健醫學等學系，都需要接觸相關的知識。圖／校方提供
義守大學醫學院表示，解剖是最基本且重要的學科，並不限醫學系，包含中醫、護理與復健醫學等學系，都需要接觸相關的知識。圖／校方提供

大體老師直到生命最後一刻仍繼續奉獻社會，義守大學醫學院近日舉辦大體老師感恩追思，播放4名大體老師生前影片介紹，場面隆重又感人，不少人頻頻拭淚，被他們生前故事所感動，校方也藉儀式向家屬表達感謝之意。

今年4位大體老師分別是陳朝樑、陶永年、王成良和張可欣，他們在生命走到盡頭後，選擇用大愛的方式遺愛人間。陶永年在70歲那年簽署器官捐贈、大體捐贈，用自己身體成為醫學院學生知識寶庫。

陳朝樑生前說，死亡是一個生命轉入另一個生命，透過捐贈大體，以不同的方式延續生命的精彩；王成良則是生前行善助人，因此，在義大醫院治療期間堅持保持身體的完整性，盼離世後，為醫學師生奉獻一份心力。張可欣生前與病魔纏鬥多年，但因樂觀的個性，盼能藉捐贈大體，替世界減少病痛。

義守大學醫學院院長陳翰容說，解剖是醫學院中最基本且重要的學科，並不限於醫學系，包含中醫、護理與復健醫學等學系，都需要接觸相關的知識，因此，大體老師就辦演教學上的重要角色。

陳翰容說，過去有不少家屬，不願親人往生後遺體被挪作他用，因此多數不願捐出遺體，但近幾年，不少家庭改觀，也都會支持大體老師生前的意願與決定。

陳翰容說，師生都是用最謹慎且尊敬的態度來面對大體老師，通常投入教學前，會舉辦啟用的追思儀式，一個學年之後，就會將遺體火化並再舉辦一次追思儀式。

義守大學校長陳振遠提到，曾有大體老師說，寧可自己身上多被劃幾刀，也不願學生將來在病人身上劃錯刀，為感謝大體老師奉獻，若有捐贈者直系親屬就讀義大將提供學雜費全額補助。

高雄義守大學醫學院近日舉辦大體老師感恩追思儀式。圖／校方提供
高雄義守大學醫學院近日舉辦大體老師感恩追思儀式。圖／校方提供
高雄義守大學醫學院近日舉辦大體老師感恩追思，播放4名大體老師生前影片介紹，場面隆重又感人，不少人頻頻拭淚。圖／校方提供
高雄義守大學醫學院近日舉辦大體老師感恩追思，播放4名大體老師生前影片介紹，場面隆重又感人，不少人頻頻拭淚。圖／校方提供

醫學院 義守大學

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