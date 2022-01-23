高雄確診案件今再增15人 旅宿退訂狀況不明顯

高雄今天再新增15例新冠肺炎確診案件，但旅宿訂房率未受影響，義大皇家酒店與高雄萬豪酒店皆表示，多數遊客選擇將入住日期延後，退訂情況不明顯。正值觀光季的高雄六龜遊客數量雖減，但民宿訂房率還是維持7、8成。

義大皇家酒店表示，近期陸續接獲消費者來電，其中以本周入住訂房取消，及擔心春節期間住房受影響等詢問電話為主，多數消費者採觀望態度，選擇將入住日期延至農曆年後或228連假，避開敏感時刻。

高雄萬豪酒店表示，目前因疫情退訂的狀況不明顯，僅零星幾起，高雄萬豪酒店因應疫情，消費者即日起使用健身房、SPA及泳池前，需出示疫苗黃卡，施打兩劑疫苗旅客方能入內使用，高雄萬豪酒店將配合落實量體溫、實聯制、戴口罩等規定，並定時消毒，保障消費者健康。

高雄市六龜區正值冬季泡湯、賞櫻、賞梅觀光季，卻適逢高雄疫情激增，有民眾擔心經歷去年5、6月疫情爆發、8月西南氣流豪雨，山區民眾收入銳減，民宿業者也擔心「難過年」。