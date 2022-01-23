聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄確診案件今再增15人 旅宿退訂狀況不明顯
高雄今天再新增15例新冠肺炎確診案件，但旅宿訂房率未受影響，義大皇家酒店與高雄萬豪酒店皆表示，多數遊客選擇將入住日期延後，退訂情況不明顯。正值觀光季的高雄六龜遊客數量雖減，但民宿訂房率還是維持7、8成。
義大皇家酒店表示，近期陸續接獲消費者來電，其中以本周入住訂房取消，及擔心春節期間住房受影響等詢問電話為主，多數消費者採觀望態度，選擇將入住日期延至農曆年後或228連假，避開敏感時刻。
高雄萬豪酒店表示，目前因疫情退訂的狀況不明顯，僅零星幾起，高雄萬豪酒店因應疫情，消費者即日起使用健身房、SPA及泳池前，需出示疫苗黃卡，施打兩劑疫苗旅客方能入內使用，高雄萬豪酒店將配合落實量體溫、實聯制、戴口罩等規定，並定時消毒，保障消費者健康。
高雄市六龜區正值冬季泡湯、賞櫻、賞梅觀光季，卻適逢高雄疫情激增，有民眾擔心經歷去年5、6月疫情爆發、8月西南氣流豪雨，山區民眾收入銳減，民宿業者也擔心「難過年」。
六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博觀察，遊客沒有去年5、6月時這麼恐慌，旅行團過年期間雖有退團情況，但還不到一成，這周六日至土壠灣搭接駁車去幸福公園賞櫻遊客確實有減少，民宿則尚無明顯退房情況。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言