高雄加強餐飲實聯制稽查 餐飲業者不敢馬虎

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布餐飲場所需嚴格落實實聯制；高雄市長陳其邁表示，病毒傳播方式中，餐飲風險相對比較高。此外，市府將加強餐飲實聯制稽查，若未配合執行，未改善，將不得提供內用服務。高雄有不少餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級的準備。

連鎖賣場美食街業者說，目前防疫仍配合中央指示，至於加強實聯制的部分，許多顧客進入賣場都會進行一次實聯制，然後再走到美食街餐廳用餐，不同店家也都要再做一次實聯制，基本上很難有漏網之魚。

此外，不少美食街店面並不大，入口單一也好管控，只需派一到二名服務員，就能在門口做好實聯制、量體溫、酒精消毒的把關工作。

美食街業者也說，雖然去年三級警戒就調降，但先前的隔板，以及相關防疫用具都還留著，一旦內用規定升級，都做好隨時加裝的準備。

另外，昨天高雄漢神巨蛋購物廣場傳足跡到訪，昨天下午4時暫停營業，緊急閉館全店清消，今天上午11時恢復營業，開門一小時內，即湧入2600多名顧客，似乎未受確診者足跡影響。