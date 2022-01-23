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高雄加強餐飲實聯制稽查 餐飲業者不敢馬虎

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布餐飲場所需嚴格落實實聯制高雄市長陳其邁表示，病毒傳播方式中，餐飲風險相對比較高。此外，市府將加強餐飲實聯制稽查，若未配合執行，未改善，將不得提供內用服務。高雄有不少餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級的準備。

連鎖賣場美食街業者說，目前防疫仍配合中央指示，至於加強實聯制的部分，許多顧客進入賣場都會進行一次實聯制，然後再走到美食街餐廳用餐，不同店家也都要再做一次實聯制，基本上很難有漏網之魚。

此外，不少美食街店面並不大，入口單一也好管控，只需派一到二名服務員，就能在門口做好實聯制、量體溫、酒精消毒的把關工作。

美食街業者也說，雖然去年三級警戒就調降，但先前的隔板，以及相關防疫用具都還留著，一旦內用規定升級，都做好隨時加裝的準備。

另外，昨天高雄漢神巨蛋購物廣場傳足跡到訪，昨天下午4時暫停營業，緊急閉館全店清消，今天上午11時恢復營業，開門一小時內，即湧入2600多名顧客，似乎未受確診者足跡影響。

高雄漢神巨蛋購物廣場表示，目前館內餐飲內用措施均依照政府指示，持續落實入館實聯制、體溫測溫、人流管控、維持社交安全距離、除飲食外，須全程配戴口罩、員工健康監測等相關防疫規定，此外，進出賣場也改為單一出入口，藉此打造安全且安心的賣場。

高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場昨天緊急閉館消毒後，今天恢復營業，也改由單一出入口進出。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場昨天緊急閉館消毒後，今天恢復營業，也改由單一出入口進出。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場昨天緊急閉館消毒後，今天恢復營業，也改由單一出入口進出。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場昨天緊急閉館消毒後，今天恢復營業，也改由單一出入口進出。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府將加強餐飲實聯制稽查，餐廳業者不敢馬虎，都陸續備妥防疫升級準備。記者陳弘逸／攝影

實聯制 高雄市

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