疫情風暴來襲！高雄港區擴大篩檢 長照機構暫停探視

高雄港新光輪群聚案持續延燒，高雄連4天已累計42名確診病例，市長陳其邁表示，經確認都是屬感染力強的Omicron病毒株，病毒複製能力強，高雄市政府決定擴大高雄港篩檢範圍及對象，包含1月10至19日曾進入中島碼頭區民眾、及1月19日曾進入118、119碼頭區民眾。

陳其邁表示，1月23、24日將持續啟動港區篩檢站，地點在2貨櫃中心儀檢站、3及5貨櫃中心聯合辦公室、6貨櫃中心高明公司管制站等，社區篩檢站設在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁，整體預計採檢量達9000人，篩檢範圍擴大到港區以外的工作區，就是要預防第三波社區感染。

陳其邁要求診所提高警覺，民眾若出現上呼吸道症狀，到高雄市內科、耳鼻喉科、家醫科及兒科診所，即可領取快篩試劑，民眾必須回傳快篩試劑檢查結果。