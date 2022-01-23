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疫情風暴來襲！高雄港區擴大篩檢 長照機構暫停探視
高雄港新光輪群聚案持續延燒，高雄連4天已累計42名確診病例，市長陳其邁表示，經確認都是屬感染力強的Omicron病毒株，病毒複製能力強，高雄市政府決定擴大高雄港篩檢範圍及對象，包含1月10至19日曾進入中島碼頭區民眾、及1月19日曾進入118、119碼頭區民眾。
陳其邁表示，1月23、24日將持續啟動港區篩檢站，地點在2貨櫃中心儀檢站、3及5貨櫃中心聯合辦公室、6貨櫃中心高明公司管制站等，社區篩檢站設在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁，整體預計採檢量達9000人，篩檢範圍擴大到港區以外的工作區，就是要預防第三波社區感染。
陳其邁要求診所提高警覺，民眾若出現上呼吸道症狀，到高雄市內科、耳鼻喉科、家醫科及兒科診所，即可領取快篩試劑，民眾必須回傳快篩試劑檢查結果。
為防止病毒傳播到住宿型長照機構，陳其邁宣布，即日起高雄市住宿型長照機構暫停探視，例外情況是經機構同意，且已完成疫苗接種，並出具PCR篩檢陰性證明等，由於正值春節前夕，陳其邁說「請大家務必忍耐，疫情過後就會恢復」。
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