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屏東規劃示範主題遊程 彭政閔最愛訓練兼嘗美食

中央社 / 屏東縣23日電
屏東縣政府以四季為基底，打造屏東旅遊品牌「屏東多一度，四季屏你遊」，並邀請中信兄弟隊副領隊彭政閔（前左）擔任夏季觀光大使。中央社
屏東縣政府以四季為基底，打造屏東旅遊品牌「屏東多一度，四季屏你遊」，並邀請中信兄弟隊副領隊彭政閔（前左）擔任夏季觀光大使。中央社

屏東縣政府以「防疫優先，生活如常」前提，鼓勵到屏東旅遊，規劃4條示範遊程，邀請中信兄弟隊副領隊彭政閔擔任夏季觀光大使，彭政閔說，最愛訓練兼嘗美食。

屏東擁有山、海、半島、平原的旅遊資源與綜合族群的文化特色，規劃出春季文青之旅、夏季海味漁村之旅、秋季客家味老厝之旅、冬季原民與AI之旅等4條示範遊程，分別由歌手蔡佩軒、彭政閔、 作家謝哲青、歌手戴愛玲擔任季節觀光大使。

屏東副縣長吳麗雪接受媒體聯訪指出，微暖春季配合屏東燈節以城市旅遊為主，探訪具文青氣息與最多歷史文化故事的屏東；夏季體驗水上活動、感受潮間帶豐富生態；涼爽秋季是豐收的好時節，適合到客庄作客；屏東獨具的冬季暖陽，到國境之南避冬。

吳麗雪表示，以四季為基底，打造屏東旅遊品牌「屏東多一度，四季屏你遊」，到屏東不僅單點旅行，可以是全面性、一條龍的玩法。

擔任夏季觀光大使的彭政閔接受中央社記者訪問說，中信兄弟的訓練基地在屏東鹽埔鄉，因要負責二軍訓練，長時間都待在屏東，最愛東港海產、潮州燒冷冰等都是美食口袋名單。

由於現在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情快速變化，旅遊也不忘兼顧防疫，吳麗雪指出，推行旅遊行程，都是根據中央流行疫情指揮中心指引執行，目前來說屏東是相對安全，防疫安全基礎下，過年9天年假可以到屏東往室外空曠的地方走。

屏東縣政府 疫情 文青

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